AKP‘nin içindeki özel bir birim, Kıbrıs‘ın kuzeyiyle ilgili yeni bir Anayasa yazmaya başladı

Harmancı, net bir şekilde görünen ve analize ihtiyaç duyulmayan bir süreçte olunduğunu söyleyerek, AKP’nin Kıbrıs’ta kendisiyle aynı fikirde olmayan tüm yapılarla bağını koparma niyetinde olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kendilerine gelen duyumlara göre, AKP‘nin içindeki özel bir birimin, Kıbrıs‘ın kuzeyiyle ilgili yeni bir Anayasa yazmaya başladığını söyledi

Harmancı: Analize ihtiyaç duyulmayan bir süreçteyiz

Havdis Web Tv‘de Mete Hatay ve Öntaç Düzgün‘ün sorularını yanıtlayan Harmancı, net bir şekilde görünen ve analize ihtiyaç duyulmayan bir süreçte olunduğunu söyleyerek, AKP’nin Kıbrıs’ta kendisiyle aynı fikirde olmayan tüm yapılarla bağını koparma niyetinde olduğunu söyledi.

Harmancı, “Onlarla aynı paralelde düşünecek ve ibadet edecek olan insanlarla yollarına devam edeceklerini ve bunun karşısında olan herkesle de mücadele edeceklerini açıkça söylüyorlar” dedi.

“AKP’nin bizim sesimizi duyma ihtimali yok”

Diyalog yoluyla anlaşmanın ve fazla incitmeden ses çıkarmaya çalışmanın bir anlamı olmadığını belirten Harmancı, Türkiye ile Kıbrıs’ın bağlarının yadsınamayacak olduğunu ancak Kıbrıslıtürklerin ayrı bir özne olarak yaşamını sürdürme hakkını açık şekilde koyulabilmesi gerektiğini söyledi.

Harmancı, “Bizim demokrasi anlayışımız, bize bugün dayatılmaya çalışılanın çok uzağında. O yüzden bunları doğru bir temelde konuşabilmeyi ve uluslararası platformlara taşıyabilmeliyiz. Çünkü bu sesi AKP’nin duyma ihtimali yok” dedi.

“KKTC için yeni bir Anayasa hazırlıyorlar”

Ankara hükümetinin baskıları ve son yaşanan Ali Bizden olayı karşısında, aksiyonsuz kalmanın en kötü seçenek olduğunu düşündüğünü söyleyen Harmancı, kendilerine gelen duyumları anlattı.

“Bizim kulağımıza gelenler, AKP’nin içinde özel bir yapının bize yeni bir Anayasa hazırlandığı yönünde. Hatta buradaki bazı yerel uzmanlardan da görüş alındığı yönünde bilgiler var. Yani bir yol ayrımına girilmiş durumda”

Haberleştiren: Özgür Gazete