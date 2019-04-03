AKP'nin İstanbul'da itiraz ettiği ilçelerde İmamoğlu'nun oyları artıyor (YSK'nın son verileri güncel)

YSK kararıyla İstanbul'un Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde geçersiz oyların sayımı devam ederken AKP'nin itiraz ettiği ilçelerde İmamoğlu'nun oylarının arttığı görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla İstanbul'un Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde geçersiz oyların sayımı devam ediyor. Tamamlanan ilçelerden Şile'de ve Kartal'da sayılan bütün sandıklardaki yeni sonucu CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin itiraz ettiği Şile'de ve Kartal'da sayılan bütün sandıklardaki yeni sonucu açıkladı. Karabat'ın sosyal medya hesabından açıkladığı verilere göre AKP'nin itiraz ettiği birçok ilçe ve sandıkta CHP'li Ekrem İmaoğlu'nun oyları arttı.

-AKP'nin itirazları üzerine Şile ilçesinde bütün sandıklar yeniden sayıldı. Tamamı sayılan 115 sandıkta CHP'nin oyu 8 adet arttı. AKP'nin oyu ise değişmedi.

-Başakşehir'de AKP'nin itirazı üzerine sayılan 95 sandıkta AKP oyları 10 adet artarken,CHP oyları 8 arttı.

-Bayrampaşa'da 295 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi. İlk elden sayılan 4 sandıkta AKP oyları 4 CHP oyları ise 2 arttı.

-Çekmeköy'de oyların tümü sayılıyor. Sayılan 20 sandıkta CHP oyları 2 adet artarken AKP oylarında değişiklik olmadı.

-Kartal'da yeniden sayılan 28 sandıkta CHP oyları 13 artarken, AKP'ye fazladan yazılan 30 oy silindi. Böylece Kartal'da 43 oy Ekrem İmamoğlu'nun lehine değişmiş oldu.

-Ümraniye'de sayımına karar verilen 1424 sandığın 620'si sayıldı. Buna göre AKP'nin oyu 167 artarken CHP'nin oyu 42 artti.

-Bağcılar'da itiraz edilip sayılan 50 sandıkta herhangi bir değişiklik olmadı.

-Beykoz'da itirazlar üzerine sayımına karar verilen sandıkların 76'sı sayıldı. Sayılan sandıklarda 10 adet oy geçerli hale geldi. Geçerli oylardan 5'i CHP'ye yazılırken, 5'i de AKP'ye yazıldı

- Bayrampaşa'da tekrar sayılmasına karar verilen sandıklardan 34'ü sayıldı. Sayım sonucu AKP'nin 11, CHP'nin 4 oyu arttı.

- Sarıyer'de tekrar sayılan 35 sandıkta AKP'nin 4, CHP'nin 2 oyu arttı.

- Beykoz'da tekrar sayılan 100 sandıkta, CHP'ye ilave 6 oy çıkarken AKP'ye 5 oy çıktı.

- Bağcılar'da tekrar sayılan 30 sandıkta AKP'ye ilave 6 oy çıktı.

- Ümraniye sayılan toplam 747 sandıktaki iptal oylarından AKP’ye 203 oy giderken, CHP’ye 51 oy çıktı.