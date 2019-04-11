AKP'nin Kadıköy itirazı sonuçlandı: İmamoğlu'na 452, Yıldırım'a 66 oy

AKP'nin İstanbul Kadıköy'de yaptığı itiraz üzerine yapılan sayım sonuçlandı.
Barış Yarkadaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, görevli Hakim'in tespitine göre, Ekrem İmamoğlu'na 452, Binali Yıldırım'a ise 66 oy çıktı.
AKP'nin İstanbul Kadıköy'de yaptığı itiraz üzerine yapılan sayım sonuçlandı.
Barış Yarkadaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, görevli Hakim'in tespitine göre, Ekrem İmamoğlu'na 452, Binali Yıldırım'a ise 66 oy çıktı.
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