  • BIST 97.201
  • Altın 239,891
  • Dolar 5,7157
  • Euro 6,4491
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

AKP'nin Kadıköy itirazı sonuçlandı: İmamoğlu'na 452, Yıldırım'a 66 oy

»
AKP'nin Kadıköy'de yaptığı itiraz üzerine yapılan sayım sonuçlandı.
AKP'nin Kadıköy itirazı sonuçlandı: İmamoğlu'na 452, Yıldırım'a 66 oy

AKP'nin İstanbul Kadıköy'de yaptığı itiraz üzerine yapılan sayım sonuçlandı.

Barış Yarkadaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, görevli Hakim'in tespitine göre, Ekrem İmamoğlu'na 452, Binali Yıldırım'a ise 66 oy çıktı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankete göre İstanbulluların yüzde 67'si 'Seçimleri yenilemek doğru değil' diyor11 Nisan 2019 Perşembe 09:00
  • İmamoğlu: O gece bir darbe yapılacaktı10 Nisan 2019 Çarşamba 22:20
  • İmamoğlu'ndan canlı yayında açıklamalar10 Nisan 2019 Çarşamba 21:36
  • YSK kararını verdi! Tartışmalı ilçede seçim iptal edildi10 Nisan 2019 Çarşamba 21:31
  • HDP, birinci olan CHP'li adaya verilmeyen mazbatayı reddetti10 Nisan 2019 Çarşamba 19:56
  • Erdoğan: İstanbul’da tespit edilenler şaibe getiriyor, bu iptale götürür10 Nisan 2019 Çarşamba 19:49
  • İmamoğlu için 'Mazbata Online' oyunu yapıldı: Kazanınca İzmir Marşı çalıyor10 Nisan 2019 Çarşamba 16:18
  • Erdoğan: FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum10 Nisan 2019 Çarşamba 15:43
  • "AK Parti seçmeni dönüşüyor; artık mührü CHP adayına basarken eli titremiyor"10 Nisan 2019 Çarşamba 15:08
  • Yeniçağ yazarı Ağırel: AKP'nin 'bir şeyler var' dediği Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün başındaki isim Erdoğan'ın akrabası10 Nisan 2019 Çarşamba 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti