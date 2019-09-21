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AKP’nin kalesinde Davutoğlu istifaları sürüyor…

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AKP'nin kalesi, Ahmet Davutoğlu'nun da memleketi Konya'da yaşanan istifalar mevcut yönetimlere de sıçradı. AKP Karatay ilçe Yöneticisi Yusuf Koyuncu, "Partimizin Osman Öcalan'la aynı çizgide buluşmasından ...
AKP’nin kalesinde Davutoğlu istifaları sürüyor…

AKP'nin kalesi, Ahmet Davutoğlu'nun da memleketi Konya'da yaşanan istifalar mevcut yönetimlere de sıçradı. AKP Karatay ilçe Yöneticisi Yusuf Koyuncu, "Partimizin Osman Öcalan'la aynı çizgide buluşmasından ve Bakanımızın HDP binası önünde devletimizi küçük düşürmesinden dolayı istifa kararı almış bulunmaktayım" ifadeleriyle istifa ettiğini duyurdu.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den istifa etmesinin ardından, AKP’li eski milletvekilleri ve il başkanlarından peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. AKP’de yaşanan istifalara son olarak mevcut yöneticilerde dahil olmaya başladı.

AKP’nin kalesi olan Konya’da merkez Karatay İlçesi’nde AKP teşkilatı yöneticisi Yusuf Koyuncu çarpıcı bir dilekçeyle istifa ettiğini duyurdu.

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“PERiNÇEK VE ÖCALAN’LA…”

Koyuncu istifa dilekçesinde AKP ile Doğu Perinçek ve Osman Öcalan’ın aynı çizgide buluştuğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi “2018 yılından itibaren Ak Parti Karatay İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeliği yaptığım partimden; Kuruluş ilkelerinden uzaklaşması, Doğu Perinçek ve Osman Öcalan’la aynı çizgide buluşmasından duyduğum rahatsızlık ve icra makamındaki bakanımızın Diyarbakır HDP il binası önünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve partimizi düşürdüğü aciz durumu aklım ve vicdanımın kabul etmemesi neticesiyle çok sevdiğim Ak Partimden üzülerek istifa kararı almış bulunmaktayım. Gereğinin yapılmasını arz ederim.”

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