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'AKP'nin kendi yaptırdığı anket Saray’ı şoka uğrattı'

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CHP Milletvekili Tanal, AKP’nin kendi yaptırdığı ankete ilişkin paylaşımda bulundu, çıkan sonuçların 'Saray'ı şoka uğrattığını' öne sürdü.
'AKP'nin kendi yaptırdığı anket Saray’ı şoka uğrattı'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabı üzerinden AKP'nin yaptırdığı anketlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Tanal, “Yüzde 50+1 tartışmasını böyle okuyun” başlıklı paylaşımında, AKP’nin yaptırdığı anketlerde, kendi seçmen kitlesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun olmadığı sonucunun çıktığını iddia etti.

Tanal, "Ulaştığımız bilgilere göre Ak Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemine memnuniyete ilişkin araştırma şirketlerine anket yaptırdı. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nden gelen sonuçlar, Ak Parti Genel Merkezi'ni ve Saray’ı şoka uğrattı. Diğer parti seçmenlerini geçtim, Ak Parti’nin kendi seçmeninin ekseriyeti dahi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun olmadıklarını dile getirdi. Anket çalışmalarının halen diğer bazı bölgelerde sürdüğünü öğrendim" dedi.

Erdoğan'ın son açıklamalarına işaret eden Tanal, "Bu yüzden partinin strateji ekibi, yeni bir “Yanıldık, kandırıldık” senaryosu için kolları sıvadı. Erdoğan’a ‘mağdur’ rolünü oynatıyorlar! Erdoğan, anket sonuçlarına dayanarak “50+1’de yanlış karar verdik” diyor" ifadesini kullandı.

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