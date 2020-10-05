AKP'nin KKTC'deki seçimler için Girne'de seçim üssü kurduğu ortaya çıktı

AKP ekibinin Girne'de bir büyük otelde konakladığı ortaya çıktı. AKP ekibinin 25 kişi olduğu ve her akşam Kıbrıslı bazı siyasetçilerle gizli toplantılar yaptığı ortaya çıktı.

SEÇİME MÜDAHALE

Bir süredir Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş katıldıkları TV programlarında KKTC'de 11 Ekim tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde müdahaleler olduğunu açıklamıştı.

İnternet portalı olan Özgür Gazete bugünkü sayısında seçime müdahalenin fotoğraflarını yayınladı.