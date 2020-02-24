AKP’nin ‘kriz yok’ dediği Türkiye: 2,5 milyon yurttaş kredi borçlarını ödeyemiyor!

Türkiye’de AKP’nin yok saydığı ekonomik krizin faturası her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yurttaşlar, alım gücünün düşmesi nedeniyle borçlanırken, borcunu ödeyemeyen yurttaşlar borcunu ödeyebilmek için yeniden borçlanıyor.

Yurttaşların içine düştüğü borç batağı hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, konuyla ilgili bireysel borçluluğa ilişkin resmi verileri özetleyerek, “Borç yapılandırma fonu kurulsun” dedi.

Erdoğdu paylaştığı verilerde, Türkiye Bankalar Birliği’nin rakamlarına göre 2019’da yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin bireysel kredi ve 2 milyon 700 bin kişinin de kredi kartı borcunu ödeyemediğini bildirerek, “Borç sorunu can alıyor. Acilen bireysel borçlular için ‘Borç Yapılandırma Fonu’ kurulmalı. Aksi halde sosyal patlamalar kaçınılmaz olacak demiştik, maalesef 2020 yılı bu öngörümüzü haklı çıkarıyor” dedi.

Hane halkları borçlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Erdoğdu, 2019 yılında yaklaşık 97 bin kişinin bireysel kredi, 78 bin kişinin de kredi kartları borçlarını ödeyemediği için yasal takibe düştüğünü söyledi.

Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısındaki artışın arkasındaki temel nedenin, AKP’nin kötü yönetiminin yarattığı kriz ortamı olduğunu ifade eden Erdoğdu şu bilgileri verdi:

‘2,5 MİLYON KİŞİ BORCUNU ÖDEYEMİYOR’

“Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin son rakamlarına göre 2019 yılı sonunda bireysel kredi borçlarını ödeyemeyip takibe düşen vatandaş sayısı 96 bin 683 kişi, bireysel kredi kartını ödeyemediği için yasal takip başlatılan kişi sayısı ise 78 bin 395. Henüz takibe düşmemiş ama bireysel kredi borcunu ödemekte problem yaşayan vatandaş sayısı 2 milyon 536 bin, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısı ise 2 milyon 694 bin kişi.”

Yurttaşların çoğunun borcuna sadık olmasına rağmen, önemli bir kısmının işsizlik nedeniyle ödeme yapamadığını ve önemli bir kısmının varlık yönetim şirketlerinin eline düştüğüne işaret eden Erdoğdu şöyle devam etti:

‘İNTİHAR ORANI KORKUNÇ’

“Bankalar ve devlet, zora düşmüş şirketlere borçlarını yapılandırmaları için seçenekler sunarken maalesef bireysel borcu olan vatandaşlara bu imkanı sağlamıyor. Bu durumda zaten zor koşullarda yaşamaya çalışan insanlarımızın bir kısmı ne yazık ki hayatına son vermeyi seçiyor. TÜİK’in son rakamlarına göre günde 8,6 kişi intihar ediyor. Bu korkunç bir rakam. 2020 yılında gelen haberler bu sayının daha yukarı çıkacağını gösteriyor. İnsanları içinde düştükleri bu borç krizinden kurtarmak ve onlara yeni bir başlangıç şansı vermek zorundayız. Eğer hükümet bu soruna acilen el atmazsa borç sorunu artan bir hızla can almaya devam edecek”

Yurttaşın ödeyemediği kredi borcunu, varlık yönetim şirketlerinin bankalardan aldığı fiyattan alacak ve anapara ödemesini belli bir takvime yayarak tahsil edecek bir ‘Borç Yapılandırma Fonu’ kurulmasının zorunluluk olduğunu dile getiren Erdoğdu şunları söyledi:

‘FON KURULSUN’

“CHP olarak bireylerin bu borç ödeme sorununa karşı, 2018 seçim bildirgesinde bu fonun kurulmasını vaat etmiştik. Takibe düşmüş kredi borçlarını, varlık yönetim şirketleri rakamlarından veya çok az üzerinde rakamlardan fona devretmesinin sağlanması, bu borç yapılandırmanın getireceği maliyeti düşürür. Böylece hem vatandaşın fahiş oranlarda faiz ödemesinin önüne geçilerek anapara borçlarını zamana yayarak ödemesi sağlanır hem de bankalar alacağını tahsil etmiş olur. İktidar borçlarını ödemeleri için şirketlere çeşitli seçenekler sunarken borçlu vatandaşları görmezden gelemez. Bugün geldiğimiz noktada bu önerimizi yineliyoruz, borç yapılandırma fonu vakit geçirmeksizin kurulmalıdı