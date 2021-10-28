AKP'nin linç girişimi videosu soru işaretleri yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin meclis grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin görüntülerini içeren bir video eşliğinde verdiği mesajlara tepki büyüyor.

Söz konusu saldırının görüntülerinin yer aldığı ve Kılıçdaroğlu'nun "yeniden hesap vereceğinin" belirtildiği videoyla ilgili açıklamada bulunan CHP lideri, "Şahıs bugünkü grup toplantısında uzun uzun benim videolarımı izlettirmiş. Aleni tehditler savurmuş adeta birilerine 'Yarım kalan işi bitirin' talimatı vermiş" dedi. CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "İşte buradan söylüyorum: Ne senden ne senin şürekândan zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar mücadele vereceğim. Bunu bilesin" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlettirdiği videoda, CHP liderine yönelik linç girişiminde bulunulan olayın görüntüleri eşliğinde, "sandıkta aldığı mağlubiyetlerden hiçbir ders çıkarmadığı" belirtilen Kılıçdaroğlu'nun "tüm tehditleri için millete yeniden hesap vereceği" ifade ediliyor.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bu adımı üzerine CHP'liler sosyal medyada #SeninleSandıktaGörüşeceğiz kampanyası başlattı.

CHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bugün, partisinin grup toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç ve saldırı görüntülerini izleten AKP Genel Başkanı, bu videoyla azmettiricisi olduğu suçları üstlenmiştir. Er meydanından kaçma Erdoğan, geliyor gelmekte olan!" denildi.

"Geçmiş olsun" yasağı

İzlettirilen videoya ve verilen mesajlara tepki gösteren isimlerden biri de geçmişte AKP milletvekilliği de yapmış olan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu oldu.

Yeneroğlu, Halk TV'de katıldığı bir programda Nisan 2019'daki linç girişimi sonrası Cumhurbaşkanlığının AKP'de Kılıçdaroğlu'na yönelik geçmiş olsun mesajı paylaşılmasını yasakladığını söyledi.

Yeneroğlu, "Ben ilk tweet'i attıktan sonra, birkaç bakan benim tweet'imi görmüş onlar da tweet atmış. Bunun üzerine Külliye'den aranıyor bakanlar ve kendilerine deniliyor ki 'Bizim öyle bir politikamız yok. Kesinlikle geçmiş olsun dilemeyeceğiz'. O gün o saldırıyı yapanları, kim tetikledi, kim tahrik etti, kim organize etti bunlar da ayrıca açıklığa kavuşturulması gereken konular. Ben onun öyle hasbelkader geliştiğini de zannetmiyorum" dedi.

"Orada sonuçta bu olayların bir şekilde birileri tarafından organize edilip edilmediği konusuyla ilgili kuşkuların ciddi manada araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Burada benım ciddi endişelerim var" ifadesini kullanan Yeneroğlu, söz konusu linç girişiminden asıl "ders çıkarması" gerekenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'na 21 Nisan 2019'da, Türkiye-Irak sınır hattındaki çatışmalarda yaşamını yitiren er Yener Kırıkçı için Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde linç girişiminde bulunulmuştu.