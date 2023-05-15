AKP’nin oy oranı 20 yıl geriye gitti, Erdoğan ilk kez yüzde 50’yi bulamadı

05:30 itibariyle kesinleşmemiş sonuçlara göre AKP dünkü seçimlerde yüzde 35,40 oy aranında oy aldı (Açılan sandık oranı yüzde 97,97). Böylelikle 2002’de katıldığı birinci seçim sayılmazsa AKP’nin oyu ilk kez yüzde 30’lara düştü.
AKP’nin bundan önceki oy oranları şöyleydi:
- 2022: Yüzde 34,28
- 2007: Yüzde 46,58
- 2011: Yüzde 49,83
- Haziran 2015: Yüzde 40,90
- Kasım 2015: Yüzde 49,50
- 2018: Yüzde 42,28
Yine de çoğunluk
Buna karşılık AKP 266 milletvekili çıkarmayı ve cumhur ittifakı ortaklarıyla birlikte toplamda yüzde 49,31 oy alarak Meclis’te çoğunluğu kaybetmemeyi başardı.
Kaynak: Diken
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