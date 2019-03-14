'AKP'nin oyları eriyor, sorumlusu ben değilim' dedi, istifa etti

Yaklaşık 2 yıldır AKP Halkapınar İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kurun ve yönetimi görevlerinden istifa etme kararı aldı.

AKP İl Başkanlığı'na gönderdiği istifasında, en zor seçim olan 24 Haziran seçimlerinde bile yüzde 76.6'lik bir oran ile görevini yerine getirdiğini belirten Mehmet Kurun, “Maalesef ki, yerel seçimlere girerken yapılan yanlışlara ve hatalara defaten uyarıda bulunmama rağmen bunlar dikkate alınmamaış ve Ak Parti'nin oylarının erimesine sebep olmuştur. Bu sebeple ve gerekçelerle o hataların sebebi olmadığım halde, sorumluluğun tarafıma yüklenmesini gibi ağır bir yükü taşıyamayacağımı belirtiyor, AK Parti Halkapınar İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

Sözcü’ye konuşan Kurun, “Gönlüm öyle istedi. Kendi rızamla, ben ve yönetimim de dahil hepimiz istifa ettik. İl başkanlığının, birilerinin ya da sorumlu milletvekillerinin hatalarının sorumlusu ben ve arkadaşlarım değil” ifadelerini kullandı.

Kurun, 24 Haziran seçimlerinde %76.6 gibi oy aldıkları ilçede partisinin oylarının erimesinin sorumluluğunun kendisine yüklenmesini kabul etmediğini belirterek, “yönetim olarak görevden ayrıldık, istifa ettik, sesimizi herkes duysun” dedi.