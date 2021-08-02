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AKP'nin rafa kaldırdığı yangın söndürme uçağı projesi

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Yerli yangın uçağı projesi ne zaman durdu" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
AKP'nin rafa kaldırdığı yangın söndürme uçağı projesi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Yerli yangın uçağı projesi ne zaman durdu" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı bugünkü yazısında, Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği kıyı şeridinde başlayan yangınlarla ilgili yeterli olmayan söndürme çalışmalarına dikkat çekti.

20 yıl önce AKP'nin iktidara gelmesinin ardından rafa kaldırdığı projeye değinen Altaylı, "ilk uçağın modifikasyonu yapılmış, uçak 1999 yazında Antalya’daki orman yangınlarına başarı ile müdahale edip, yangınları söndürmeye yardımcı olmuş, 1999 depreminde Tüpraş Rafinerisi’nde çıkan yangını da söndürmeyi başarmıştı. Ve bu uçağa ABD talip olmuş, satış anlaşması bile yapılmıştı. Toplamda ilk etapta 9 olmak üzere 15 yangın söndürme uçağı yerli ve milli imkanlarla yapılacaktı. Ancak bu proje 2002 yılında yani AK Parti iktidarının ilk yılında acilen rafa kaldırıldı." dedi.

Altaylı yazısında şunlara değindi:

Bahis yangın söndürmek ve yangın uçaklarından açılmışken, unutmadan yazayım.

Biliyorsunuz AK Parti iktidarı öncesi Türkiye’de buzdolabı, otomobil, fırın, çamaşır makinası, yol, elektrik falan yoktu.

Ama bazı şeyler vardı.

Mesela “Orman yangını söndürme uçağı projemiz” var idi.

Şimdi TUSAŞ diye bildiğimiz TAİ 1999 yılında bir yangın söndürme uçağı modifikasyonu yapmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emekliye ayırdığı 10 deniz karakol uçağı TAİ tarafından modifiye edilerek yangın söndürme uçağına çevrilecekti.

Gerekli finansman ise TEMA’nın öncülüğünde sağlanacaktı.

Proje yürümeye başlamış, ilk uçağın modifikasyonu yapılmış, uçak 1999 yazında Antalya’daki orman yangınlarına başarı ile müdahale edip, yangınları söndürmeye yardımcı olmuş, 1999 depreminde Tüpraş Rafinerisi’nde çıkan yangını da söndürmeyi başarmıştı. Ve bu uçağa ABD talip olmuş, satış anlaşması bile yapılmıştı.

Toplamda ilk etapta 9 olmak üzere 15 yangın söndürme uçağı yerli ve milli imkanlarla yapılacaktı.

Ancak bu proje 2002 yılında yani AK Parti iktidarının ilk yılında acilen rafa kaldırıldı.

Gençler bunları bilsinler de.

Her palavraya inanmasınlar.

TOMA'LAR MÜDAHALE ETSİN

Yerli ve milli yangın uçağı projesi 2002 yılında AK Parti hükümeti tarafından iptal edilmiş olabilir.

Ama bunun yerine aynı iktidar tarafından bir başka aracın üretimine hız verildi.

TOMA’ların.

Öyle ki, bu aracı üreten Katmerciler firması büyüme ve kâr rekoru kırdı.

Bir sanayi devi haline geldi. Şimdi madem elimizde yangın söndürme uçağı yok ve orman yangınlarına yukarıdan su dökerek müdahale edemiyoruz.

En azından aşağıdan su sıkarak müdahale edebiliriz.

Devletimizde tek bir yangın uçağı yoksa da, her ilimizde bol bol TOMA var.

Hiç değilse bu TOMA’ları yangın bölgelerine yollayabilir ve çok yüksek bir su kapasitesine sahip olabiliriz.

Hiç değilse TOMA’lar da ömrü hayatlarında bir kez bile olsa hayırlı bir işe yararlar.

Vatandaşların kendi imkanları ile taşıdıkları ve döktükleri sudan daha fazlasını eminim ki, yapacaklardır bu TOMA’lar.

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