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AKP’nin videosu ters tepti: #128milyardolar yeniden Twitter’da gündem

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AKP’nin ‘Yalan üretim merkezi başlıklı’ CHP animasyonu alay konusu oldu; #128MilyarDolarNerede etiketi gündemde birinci sıraya oturdu.
AKP’nin videosu ters tepti: #128milyardolar yeniden Twitter’da gündem

AKP’nin ‘Yalan üretim merkezi başlıklı’ CHP animasyonu alay konusu oldu; #128MilyarDolarNerede etiketi gündemde birinci sıraya oturdu.

AKP bugün Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcısı Faik Öztrak’ı içeren bir animasyon video yayımlamıştı.

Söz konusu videoda CHP genel merkez binası olduğu anlaşılan bir binadaki ‘çılgın profesör’ CHP liderine yalanlar üretiyor.

Video yayımlandıktan kısa süre sonra #128MilyarDolarNerede etiketi Twitter’da gündemin birinci sırasına oturdu.

Muhalefet liderleri bugün Merkez Bankası rezervlerinden kaybolan 128 milyar doların nerede olduğu konusunda kendi aralarında ‘paslaşmışlardı.’

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