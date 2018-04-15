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"AKP'nin yaptırdığı ankete göre, Erdoğan yüzde 50+1'i geçemiyor"

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"İyi Parti - Saadet Partisi ittifakına destek veririm' diyenlerin oranı yüzde 32"
"AKP'nin yaptırdığı ankete göre, Erdoğan yüzde 50+1'i geçemiyor"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim” dediği anketin, AKP'de hayal kırıklığı yarattığı iddia edildi. Erdoğan'ın oy oranının yüzde 44 olduğu ileri sürüldü. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'ye düzenlediği Zeytin Dalı harekâtının, AKP - MHP ittifakına katkısının yüzde 1 civarında olduğu öne sürüldü.

"İyi Parti - Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, aynı ankette katılımcılara "İyi Parti - Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?" diye sorulduğu, "evet" diyenlerin oranının yüzde 32 olduğu iddia edildi. 

Katılımcıların, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz" sorusuna verdiği ileri sürülen yanıtlar ve yüzdeleri ise şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yüzde 26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 20.2
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Yüzde 21
CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç:Yüzde 18
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Yüzde 22 çıktı. 

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