AKP’ye yakın yayın grubundan ‘hilafet’ çağrısı

Albayrakların sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer'in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında hilafet çağrısı yaptı.

Albayrakların sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer'in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında hilafet çağrısı yaptı. Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan sayısını Abdurrahman Dilipak yorum yapmadan paylaştı.

'HİLAFET İÇİN TOPLANIN'

Derginin kapağında, "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın" sözlerine yer verildi. Kapağın üst kısmında ise Ayasofya'nın artık ibadete açık olduğu spot olarak verildi. Gerçek Hayat adlı derginin imtiyaz sahibi olan Mustafa Albayrak, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.