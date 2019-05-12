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Akrep Zehri, Doktorların Beyin Kanserini Tespit Etmesine Yardımcı Oluyor

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Akrep zehirindeki bir peptidin, özel olarak beyindeki tümör hücreleriyle bağlantı kurduğu keşfedildi. Bu nedenle bu zehrin cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere sentezlenmiş bir versiyonu üretildi.
Akrep Zehri, Doktorların Beyin Kanserini Tespit Etmesine Yardımcı Oluyor

Ölümcül bir beyin tümörü olan gliomaları tedavi etmek bazen inanılmaz derecede zor olabiliyor. Bu tümörler kemoterapi veya radyoterapiye olumlu yanıt vermezler ve beyin dokusunun geniş bir kısmına yayılma eğilimindedirler. Bu da cerrahların kanserli dokuyu tespit etmesini ve çıkarmasını zorlaştırır.

Cerrahların ameliyat sırasında kötü huylu beyin tümörlerinin yerini belirlemelerine yardımcı olması için yeni bir gözlem tekniği geliştirildi. Bu teknik, yeni yüksek hassasiyetli kızılötesi kamerayı, akrep zehrindeki bir amino asit ile sentezleyerek özel bir gözlem yapmayı sağlıyor.

Yeni gözlem tekniği, ‘tozuleristid’ (akrep zehrinde bulunan bir peptidin sentezlenmiş hâli) adı verilen yeni bir bileşiğe dayanıyor. Bu bileşik, tümör hücrelerine doğal olarak bağlanabiliyor. Bu yüzden araştırmacılar, bu bileşiğe flüoresan bir boya ekleyerek kızılötesi ışık altında incelediklerinde tümörün beyinde nereye dağıldığını kolayca ayırt edebiliyorlar.

(Araştırmanın kıdemlilerinden Adam Mamelak, tozuleristidi “Bu flüoresanla, tümörü çok daha net bir şekilde seçebiliyorsunuz çünkü aynı bir Noel ağacı gibi parıldıyor” şeklinde ifade ediyor.)

Bilimsel adı BLZ-100 olan bu bileşik, herhangi bir şekilde zehir içermiyor ve beyin tümörleriyle etkileşirken bir zarar vermiyor. 17 yetişkin beyin kanseri hastası, bu gözlem metoduyla test edildi ve tümörlerin çoğu başarılı bir şekilde parlatıldı.

tumor-paint-on-screen-620.jpgBu gözlem tekniğinin, FDA onayı almasının ardından yakın gelecekte yaygınlaşması bekleniyor. Hatta BLZ-100’ün diğer kanser hücrelerini de bulabileceği öneriliyor. Cedars-Sinai’den Keith Black, “Buradaki gözlem tekniği yalnızca beyin tümörleri için değil, birçok kanser türünün tespiti için de büyük bir umut vaat ediyor. Asıl hedef, hastalarımıza sunduğumuz cerrahi olanakları artırmak” diyor.

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