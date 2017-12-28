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Akrep burcu (24 Ekim - 23 Kasım)

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Akrep burcu (24 Ekim - 23 Kasım)
Burçları 2018'de ne bekliyor?

AKREP BURCU KADINI AŞK HAYATI
Bu yıl ili aşk arasında kalacak olan akrep burcu kadını bocalayacak ve zor günler yaşayacak. Ancak bu ilişkide birçok şey ortaya çıkacak ve neticede gönlünü yeni bir sevgiliye açacak.

EVLİLİK HAYATI
2018’de evlilik hayatının devam etmesini isteyen Akrep burcu kadını en ufak bir anlaşmazlığa bile yer vermemeye özen göstermelidir. Evliliğin hangi duygular üzerinde durulduğunu tahmin etmesi gerekecek.

İŞ HAYATI
Akrep burcu kadını şimdiye kadar görülmemiş bir hırsla gözünü diktiği işlerde başarılı olacak. Yaptığı işleri herkes takdir edecek. İleriye dönük planlar onu bekliyor.

AKREP BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI
Akrep burcu erkeğini 2018’de Mayıs ve Haziran aylarında aşk dolu mutlu günler bekliyor. Ancak sonbaharda yaşayacağı ateşli aşkı asla unutamayacak.

EVLİLİK HAYATI
Yerinde kuşkularıyla hayal kırıklığına uğramadan kurtulacak. Eşiyle olan ilişkilerinde tartışmalara yol açmamak için daha anlayışlı olmaya özen göstermelidir. 

İŞ HAYATI

Aşırı  gururu nedeniyle meslektaşlarına saygıyı ihmal eden akrep erkeğini iş hayatında zor günler bekliyor. Tasarılarını gerçekleştirmek isteyen akrep erkeği her şeyi iyi tartmalıdır.

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