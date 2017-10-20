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AKSA elektrikten siliniyor mu?

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AKSA elektrikten siliniyor mu?
Bakan Atun, önümüzdeki yıldan itibaren AKSA’nın KKTC enerji politikası içerisinde yeri olmadığını söyledi ve “ en erken zamanda ülkeden göndermenin yollarını arayacağız” dedi

İskele-Kalecik bölgesinde faaliyet gösteren, saçtığı zehirli dumanlar nedeniyle çevreyi kirleten ve insan sağlığı için tehdit oluşturan AKSA elektrik santrali tarihe karışacak. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Star Kıbrıs’a
yaptığı açıklamada en erken zamanda AKSA’yı ülkeden göndermenin yollarını arayacaklarını söyledi. Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesinin 2020 yılında tamamlanmasını öngördüklerini kaydeden Bakan Atun, “Şimdiye kadar bu projenin gecikmesinin en büyük nedenlerinden biri AKSA’dır” dedi. Atun, önümüzdeki yıldan itibaren AKSA’nın KKTC enerji politikası içerisinde yeri olmadığını ifade etti.

AKSA’YI EN ERKEN ZAMANDA GÖNDERECEĞİZ 

Bakan Atun, yeniden hükümete gelmeleri halinde 2018 ve sonraki yıllarda KKTC enerji politikası içerisinde AKSA’yı görmediklerini ifade etti. Atun, “AKSA’yı önümüzdeki dönemde KKTC enerji üretim programımızda görmüyoruz. Yeniden hükümete gelirsek bu yönde bir politikamız olacaktır” dedi. AKSA ile KKTC devletinin 2024 yılına uzanan bir sözleşmesi olduğunu hatırlatan Bakan Atun, 2018 yılı ve sonraki yıllarda enerji politikamız içerisinde görmediğimiz AKSA’yı daha erken göndermenin yollarını arayacağız” ifadesini kullandı.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesinin 2020 yılında tamamlanacağını belirten Atun, “Şimdiye kadar Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesini geciktiren en önemli nedenlerden biri AKSA’dan yapılan alımlardır. AKSA’nın bu ülkeye bir faydası da yoktur” ifadelerini kullandı.

HER AÇINDAN DAHA İYİ OLACAK 

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin hem ekonomik hem de stratejik açıdan getirisi olacağını kaydeden Atun, ülkedeki mevcut elektrik üretim yapısının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Atun, buna neden olarak yakıt fiyatlarının her yıl artması olduğunu açıkladı. Kablo ile elektrik getirilmesi durumunda Kuzey Kıbrıs halkının evine 25 kuruşa elektrik gireceğini vurgulayan Atun, kablo ile elektrik getirme imkanı varken, mevcut yapıda ısrar etmenin popülist bir yaklaşım olduğunu savundu. Atun, mevcut yapıda ısrar etmenin her yıl yüzde 25 oranında zam yapılacağı anlamına geldiğini dile getirdi.

Elektrik üretimi için kullanılan Fuil Oil yakıtının gün geçtikçe maliyetinin arttığını, hükümetleri döneminde 350 dolar olan yakıt fiyatının şimdi 700 dolar olduğunu ifade eden Atun, fiyatların sürekli arttığını, artmaya da devam edeceğini vurguladı. Atun, “Biz bunu gördüğümüz için mevcut sistemden vazgeçip, kablo ile elektrik getirilmesi için karar almıştık” dedi. Atun, Türkiye’den gelecek elektriğin Güney Kıbrıs’a satılmasının da söz konusu olabileceğini sözlerine ekledi.

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