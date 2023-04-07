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Aksa Enerji, Gana'daki elektrik kurulu gücünü 720 megavata çıkarıyor

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Aksa Enerji'nin bağlı ortağı Aksa Energy Company Ghana Limited, Gana Cumhuriyeti'nde 350 megavat kurulu güçte Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali inşa ederek, ülkedeki toplam kurulu gücünü 720 megavata çıkaracak.
Aksa Enerji, Gana'daki elektrik kurulu gücünü 720 megavata çıkarıyor

Aksa Enerji'nin bağlı ortağı Aksa Energy Company Ghana Limited, Gana Cumhuriyeti'nde 350 megavat kurulu güçte Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali inşa ederek, ülkedeki toplam kurulu gücünü 720 megavata çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Energy Company Ghana Limited ve Electricity Company of Ghana (ECG), santralin elektrik üretimi ve üretilen elektriğin 20 yıl süreyle garantili satışı için dolar bazında enerji satış anlaşması imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, küresel ölçekte ülkelerin enerji arz güvenliklerine ve enerji dönüşümlerine katkı sunabilecek projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'2015 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Gana'da, ülkenin enerji dönüşümüne verdiğimiz önem doğrultusunda Tema şehrindeki santralimizde başlattığımız yakıt dönüşümü ve başarıyla sürdürdüğümüz çift yakıt teknolojisiyle üretim sayesinde, Gana Devleti'nin bizlere olan güveni perçinlendi. Kumasi şehrinde kuracağımız 350 megavatlık bu santral ve 20 yıllık dolar bazlı sözleşme Gana'nın Aksa Enerji’ye duyduğu güvenin sembolüdür. Operasyonel mükemmellik konusundaki hassasiyetimizle kazandığımız bu güven, bize ülkedeki toplam kurulu gücümüzü 720 megavata çıkarma fırsatı verdi ve uzun soluklu bir enerji satış sözleşmesinin kapılarını açtı.'

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