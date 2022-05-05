  • BIST 2.464,84
  • Altın 902.505
  • Dolar 14.83
  • Euro 15.7216
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Aksa Enerji üç santralini devreye aldı

»
Özbekistan’ın en büyük Türk enerji yatırımı faaliyete başladı
Aksa Enerji üç santralini devreye aldı

Aksa Enerji, Özbekistan’da bakanlık kabulleri tamamlanan toplam 740 MW kurulu güce sahip üç santralinde ticari üretime başladı. 

 

İstanbul – 5 Mayıs 2022 

Türkiye ile birlikte toplam 7 ülkede faaliyet gösteren Aksa Enerji, Özbekistan’ın başkenti Taşkent ve Buhara’da bakanlık kabulleri tamamlanan toplam 740 MW kurulu güçteki üç doğal gaz kombine çevrim santralinde üretime başladı. Aksa Enerji böylece, Orta Asya’nın en büyük Türk enerji yatırımını başarıyla hayata geçirdi.

 

Şirket bünyesindeki yetkin teknik ekipleri, mühendislik becerileri ve derin bilgi birikimi ile hızlı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçiren Aksa Enerji, Özbekistan’da inşaatlarını sadece 12 ayda tamamladığı üç santralini de 18 ay gibi kısa sürede devreye aldı. Aksa Enerji bugün itibarıyla, Taşkent ve Buhara’da Özbekistan’ın enerjisine güç katmaya başladı. 

 

Kurulu gücünün yarısı yurt dışındaki santrallerden oluşuyor

 

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, yurt dışında bu ölçekte bir projeyi bu kadar kısa sürede başarıyla hayata geçirmekten ve Özbekistan’ın enerjisini yükseltmekten gurur duyduklarını belirtti. Kazancı, “Özbekistan’da iki ayrı şehirdeki üç santralimizi başarıyla devreye aldık. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda bizim için önemli bir mihenk taşı olan bu yatırımımız ile Türkiye topraklarından doğan gücümüzü dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. 25 yıl boyunca işleteceğimiz bu santrallerin tamamının devreye alınmasıyla birlikte kurulu gücümüzün yaklaşık yarısını Türkiye’de, diğer yarısını da yurt dışında işletmeye başladık” dedi.

 

Aksa Enerji, Özbekistan santralleriyle ayrıca ülkenin mevcut doğal gaz ile enerji üretimindeki verimliliğini artıracak ve bu santrallerin sağlayacağı doğal gaz tasarrufu ile de ülke ekonomisine doğrudan katma değer yaratacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook podcast hizmetini 3 Haziran’da kapatacak03 Mayıs 2022 Salı 23:51
  • Elon Musk: Twitter hala fazla 'niş', daha fazla Amerikalıya hitap etmeli03 Mayıs 2022 Salı 17:14
  • Avrupa Komisyonu, Apple Pay'i rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı03 Mayıs 2022 Salı 12:47
  • Instagram'da beklenen oluyor02 Mayıs 2022 Pazartesi 15:34
  • Mürettebatsız otonom gemi yeniden yola çıktı30 Nisan 2022 Cumartesi 19:40
  • Satın alma kararının ardından Twitter yönetimi pişman mı oldu?30 Nisan 2022 Cumartesi 18:23
  • Hayvanların çıkardığı gazların küresel ısınmaya etkisi uydularla tespit edildi30 Nisan 2022 Cumartesi 16:59
  • Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı29 Nisan 2022 Cuma 23:25
  • Elon Musk: Twitter’ın yeni sahibinin altı tartışmalı tweeti29 Nisan 2022 Cuma 13:38
  • Google’ın akıllı saatinden ilk görüntüler sızdı28 Nisan 2022 Perşembe 23:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti