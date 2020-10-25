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Aksa Fotofest 2020 başvuruları başladı

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Aksa Fotofest 2020 başvuruları başladı
Aksa Fotofest 2020 başvuruları başladı

 

Aksa Enerji sponsorluğunda bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. “İnsan Portreleri” ile “Sağlık ve Umut” temalarıyla düzenlenen yarışmada 5 yarışmacıya toplam 13 bin TL ödül verilecek.

 

Aksa Enerji’nin, Kıbrıs halkının enerjisini büyülü sanat fotoğrafları ile evrensel bir boyuta taşımak ve farklı sanatçıların eserlerini bir arada sergileyerek sanata destek olmak amacıyla düzenlediği 5. Uluslararası Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı. Bu yılki teması “İnsan Portreleri” ile “Sağlık ve Umut” olarak belirlenen yarışmada, prosefyonel ve fotoğraf sanatçıları renkli ve siyah-beyaz eserleri ile www.aksaenerjikibris.com internet sitesi üzerinden 15 Aralık 2020 tarihine dek başvuruda bulunabilecek. Yarışma sonuçları ise 25 Aralık 2020 tarihinde duyurulacak.

 

Toplam 5 ödül

Aksa Enerji öncülüğünde, Kıbrıs’ın önde gelen fotoğraf derneklerinin katkılarıyla düzenlenen Aksa Fotofest 2020 yarışmasında tüm adaylar arasından seçilen bir eser 5.000 TL’lik Aksa Fotofest Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden seçilen 4 esere de 2.000 TL “Başarı Ödülü” verilecek.

 

Şentürk: Kıbrıs’ın sanat yaşamını renklendirmeye devam ediyoruz

2003 yılından bu yana Kıbrıs için çalışıp üreterek, adanın enerjisine enerji kattıklarını kaydeden Aksa Enerji Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, bu yıl beşincisi düzenlenen Aksa Fotofest yarışmasının ilk yıldan bu yana isim sponsoru olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Şentürk yarışmaya ilişkin şunları söyledi: “2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da Covid-19 salgınıyla sağlığın, sağlıklı olmanın, sevdiklerimizle birlikte güzel bir ömür yaşamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu yılın temalarından biri olan “Sağlık ve Umut” kategorisinde, toplum sağlığını tehdit eden pandemiye rağmen umudun ön plana çıktığı bu dönemde birbirinden güzel karelerin tatlı bir rekabet içerisinde olacağını düşünüyorum.

 

Bir diğer tema olan “İnsan Portreleri” kategorisinde ise, Kıbrıs’ın duyarlı ve güçlü insanlarının yüzlerinin fotoğraf karesine yansıyacak olmasından dolayı ayrı bir mutluluk yaşıyoruz.” Şener Şentürk, Aksa Enerji adına bu heyecanlı maratonda yarışacak tüm sanatçılara başarılar diledi.

 

 

Altan: Aksa Enerji’nin katkılarıyla yarışma uluslararası boyuta geldi

Aksa Enerji’nin Kıbrıs’ta fotoğraf sanatına yıllardır verdiği desteğe vurgu yapan Fotofest Koordinatörü Zekai Altan, ulusal düzeyde başlayan yarışmanın son iki yıldır uluslararası boyuta taşındığını kaydederek, yarışmanın bu boyuta ulaşmasında emeği geçen Aksa Enerji’ye teşekkür etti.

 

Son başvuru tarihi 15 Aralık 2020 olarak belirlenen yarışmanın sonuçları 25 Aralık 2020 tarihinde www.aksaenerjikibris.com web sitesinde duyurulacak.

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