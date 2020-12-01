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Aksa Fotofest 2020’ye Başvurular 15 Aralık’ta Son Buluyor

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Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’na başvurular 15 Aralık’ta son buluyor.
Aksa Fotofest 2020’ye Başvurular 15 Aralık’ta Son Buluyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’na başvurular 15 Aralık’ta son buluyor.

5 yarışmacıya toplam 13 bin TL ödül verilecek yarışma konuları “İnsan Portreleri” ile “Sağlık ve Umut” şeklinde belirlendi.

Aksa Enerji’nin, Kıbrıs halkının enerjisini büyülü sanat fotoğrafları ile evrensel bir boyuta taşımak ve farklı sanatçıların eserlerini bir arada sergileyerek sanata destek olmak amacıyla düzenlediği 5. Uluslararası Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması için iki hafta daha başvuru kabul edilecek.

Bu yılki teması “İnsan Portreleri” ile “Sağlık ve Umut” olarak belirlenen yarışmada, profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçıları renkli ve siyah-beyaz eserleri ile www.aksaenerjikibris.com internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yarışma sonuçları ise 25 Aralık 2020 tarihinde duyurulacak.

TOPLAM 5 ÖDÜL

Kıbrıs’ın önde gelen fotoğraf derneklerinin katkılarıyla düzenlenen yarışmada tüm adaylar arasından seçilen bir eser 5.000 TL’lik Aksa Fotofest Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden seçilen 4 esere de 2.000 TL “Başarı Ödülü” verilecek.

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