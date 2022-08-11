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AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması'nın şartnamesi duyuruldu

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Hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Nevin Yüksek anısına gerçekleşecek olan AKSA FOTOFEST isimli fotoğraf yarışmasının şartnamesi Ezic Lefkoşa Kahvaltı Salonu'nda basın açıklaması yapılarak duyuruldu.
AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması'nın şartnamesi duyuruldu

AKSA Enerji tarafından her yıl düzenlenen AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması'nın bu yıl yedincisi düzenlenecek.

Bu yılki fotoğraf yarışması yakın zamanda hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Nevin Yüksek anısına yapılacak.

7. AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması'nın şartnamesi bugün Ezic Lefkoşa Kahvaltı Salonu'nda basın açıklaması yapılarak duyuruldu.

AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması'na fotoğrafların son teslim tarihinin 15 Eylül Perşembe günü olduğu duyuruldu.

Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlarının ve serginin sergilenmesi 21 Kasım Pazartesi günü olacağı belirtildi.

Sergi ve ödül töreninin pandemi koşullarına uygun bir şekilde yapılacağı aktarıldı.

Ödüllerin A ve B kategorileri olmak üzere iki kategoride verileceği belirtildi.

A. KIBRIS GELENEKSEL EL İŞLERİ VE/VEYA KIBRIS GELENEKSEL MUTFAĞI: RENKLİ/ SİYAH - BEYAZ

1. Birincilik ödülü 5.000,00 TL

2. İkincilik ödülü 3.000,00 TL

3. Üçüncülük ödülü 2.000,00 TL

B. SERBEST RENKLİ/ SİYAH - BEYAZ

1. Birincilik ödülü 5.000,00 TL

2. İkincilik ödülü 3.000,00 TL

3. Üçüncülük ödülü 2.000,00 TL

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