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AKSA ile 15 yıllık yeni sözleşme imzalandı

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Aksa Enerji, aynı sözleşme kapsamında KKTC’deki kurulu gücünü de 188 MW seviyesine çıkaracak.
AKSA ile 15 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Aksa Enerji, Türkiye ile KKTC Arasına Enterkonnekte Denizaltı Kablosuyla Enerji Köprüsü Kuruyor

Aksa Enerji, imzaladığı 15 yıllık ABD doları bazlı yeni sözleşmeyle Türkiye ile KKTC arasına enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kuracak. Aksa Enerji, aynı sözleşme kapsamında KKTC’deki kurulu gücünü de 188 MW seviyesine çıkaracak.

Aksa Enerji, yine bu yeni sözleşme kapsamında Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali’ndeki kurulu gücünde 35 MW kapasite artışı gerçekleştirerek, adadaki kurulu gücünü 188 MW seviyesine çıkaracak.

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