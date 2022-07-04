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AKSA: Kesintiler sürecek, talebin yüzde 55’ini karşılayabiliyoruz

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AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk, şu anda tribünler dahil 9 ünitenin çalıştığını, buna rağmen elektrikteki talebin yüzde 55’ini karşılayabildiklerini söyledi.
AKSA: Kesintiler sürecek, talebin yüzde 55’ini karşılayabiliyoruz

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk, şu anda tribünler dahil 9 ünitenin çalıştığını, buna rağmen elektrikteki talebin yüzde 55’ini karşılayabildiklerini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Şentürk, elektrik kesintilerinin ne kadar süreceğine dair net bilgisinin olmadığını ancak yarın da devam edeceğini belirtti.

Teknecik’e 600 ton yakıt temini sağladıklarını ifade eden Şentürk, “Bu aspirin etkisi yaratıyor. Krizi azaltmak için yakıt sağlıyoruz” dedi. Şentürk, “Full kapasite çalışıyoruz. Saatte 135 megavat elektrik üretmek için pozisyon aldık” şeklinde konuşarak, yakıt stoklarının ay sonuna kadar yeteceğini, sonrasında yeni yakıt almak durumunda kalacaklarını dile getirdi. 

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