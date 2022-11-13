Aksa Rekabeti Yaratıyor

Tüm dünyada enerji krizi tırmanırken KKTC’de devam eden enerji alanındaki tekelleşme kimi uzmanlara göre üretimin devamlılığı ve güçlenen tüketim talebini olumsuz etkiliyor. Ancak bazı uzman çevrelere göre, tekelleşmenin önüne geçilmesi ve rekabetin sağlanması noktasında ön plana çıkan firmalardan AKSA’nın KIB-TEK’in önünü kapatacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Avrupa Birliği’ne göre enerji üretiminde en az üç firma şartı olduğunu belirten uzmanlar, AKSA’nın KKTC’de bulunması ile sağlanacak avantajlardan bahsetti. Uzmanlar enerji üretimi maliyetinde rekabetin ciddi oranda kar marjı sağladığını rakamlarla ortaya koyarken, AKSA ile sözleşmenin kesinlikle yenilenmesi gerektiğini söylediler. Enerji tüketiminde tekelleşmenin asla doğru olmadığını vurgulayan uzmanlar tekelci zihniyetin ülkeye büyük zarar verdiğini belirtti. Uzmanlar AKSA’nın kesinlikle KKTC’den ayrılmasının doğru olmayacağını da vurguluyor