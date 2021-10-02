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AKSA Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de günün maç programı açıklandı.
AKSA Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maç programı…

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de günün maç programı açıklandı.

İşte günün maç programı:

AKSA SÜPER LİG:

Canbulat Stadı:

Mağusa Türk Gücü - Baf Ülkü Yurdu (16.30)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı:

Küçük Kaymaklı - Mesarya (16.30)

Üner Berkalp Stadı:

Binatlı - Yonpaş Dumlupınar (19.00)

 

AKSA BİRİNCİ LİG

Sadık Cemil Stadı:

Miracle Değirmenlik - Çanakkale (16.30)

H. Altıncıoğlu Stadı:

İncirli - Düzkaya (16.30)

Cumhuriyet Stadı:

Gençler Birliği - Yalova (16.30)

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