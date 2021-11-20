Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maçları tamamlandı

Aksa Süper Lig
Türk Ocağı – Girne HE: 3-2
Yenicami – Doğan T. Birliği: 1-2
Mesarya – Cihangir: 2-1
Baf Ü. Yurdu – Göçmenköy: 0-2
Aksa Birinci Lig
G.Birliği – Esentepe: 1-0
Maraş – M. Değirmenlik: 0-4
Mormenekşe – Çetinkaya: 3-1
Görneç – Dörtyol: 0-8
Yarın
Aksa Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – Gönyeli
Fehim Dayı
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa T. Gücü – Binatlı
Mehmet Sezener
16 Ağustos Stadı
Lefke – Hamitköy
Kerem Eran
Orhan Dural Stadı
Merit A. Yeşilova – Y.Dumlupınar
Evren Karademir
Aksa Birinci Lig
Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
İncirli – Yeniboğaziçi
Tufan Çerçioğlu
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova – B.Bağcıl
Mustafa Öztugay
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Karşıyaka
Turgay Misk
Lefkoşa Atatürk Stadı
CB Gençlik Gücü – Çanakkale
Hüseyin Özkan
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