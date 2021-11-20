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Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maçları tamamlandı

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Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maçları tamamlandı . İşte sonuçlar...
Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maçları tamamlandı

Aksa Süper Lig

Türk Ocağı – Girne HE: 3-2

Yenicami – Doğan T. Birliği: 1-2

Mesarya – Cihangir: 2-1

Baf Ü. Yurdu – Göçmenköy: 0-2

 

Aksa Birinci Lig

G.Birliği – Esentepe: 1-0

Maraş – M. Değirmenlik: 0-4

Mormenekşe – Çetinkaya: 3-1

Görneç – Dörtyol: 0-8

 

Yarın

Aksa Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı – Gönyeli

Fehim Dayı

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa T. Gücü – Binatlı

Mehmet Sezener

 

16 Ağustos Stadı

Lefke – Hamitköy

Kerem Eran

 

Orhan Dural Stadı

Merit A. Yeşilova – Y.Dumlupınar

Evren Karademir

 

Aksa Birinci Lig

Hüseyin Altıncıoğlu Stadı

İncirli – Yeniboğaziçi

Tufan Çerçioğlu

 

Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova – B.Bağcıl

Mustafa Öztugay

 

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Karşıyaka

Turgay Misk

 

Lefkoşa Atatürk Stadı

CB Gençlik Gücü – Çanakkale

Hüseyin Özkan

 

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