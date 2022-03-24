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Aksa Süper Lig'te ilk kez bir kadın hakem görev yapacak

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Aksa Süper Lig'te ilk kez bir kadın hakem görev yapacak
Aksa Süper Lig'te ilk kez bir kadın hakem görev yapacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu 2022 yılında bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'te Cumartesi günü oynanacak olan MTG - Girne Halk Evi karşılaşmasına Sabriye Atikoğlu'na görev verdi. 

Sabriye Atikoğlu lider Mağusa Türk Gücü’nün Girne Halk Evi ile oynayacağı maçı yöneterek tarihe geçecek

2011 yılında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda aktif hakemlik görevine başlayan Atikoğlu,  hakemlik camiasında başarı çizgisini her geçen sezonda artırmayı başarıyor.

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