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AKSA teknisyenleri 2 santrali tamir etti

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AKSA teknisyenleri, KIB-TEK çağrısıyla teknik destek verdiği iki santral tamir edilerek çalıştırıldı.
AKSA teknisyenleri 2 santrali tamir etti

KIB-TEK, EL-SEN’in grevinden dolayı Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızalara müdahale edilmediği için ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerine son vermek için AKSA’dan teknik destek aldı.

AKSA teknisyenleri, KIB-TEK çağrısıyla teknik destek verdiği iki santral tamir edilerek çalıştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, arızalı olan diğer santrallerin de dün gece tamir edilmesiyle ülkenin genelindeki elektrik kesintileri sonra erecek.

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