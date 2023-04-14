AKSA teknisyenleri 2 santrali tamir etti

KIB-TEK, EL-SEN’in grevinden dolayı Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızalara müdahale edilmediği için ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerine son vermek için AKSA’dan teknik destek aldı.
AKSA teknisyenleri, KIB-TEK çağrısıyla teknik destek verdiği iki santral tamir edilerek çalıştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, arızalı olan diğer santrallerin de dün gece tamir edilmesiyle ülkenin genelindeki elektrik kesintileri sonra erecek.
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