AKSA yargıya gidiyor…

Yakıt sorunuyla karşı karşıya kalan Kıb- Tek, elindeki tüm kaynağını elden ihale yöntemiyle yurt dışına aktarınca, bu kez de AKSA krizi patladı.

Devletin şu anda AKSA’ya ödemesi gereken borç ise bekliyor. Kıb-Tek, 15 milyon kilowatt elektrik kaynağı desteği alınan Güney Kıbrıs’a tam 6 milyon dolar ödedi. Maaş ödemesi de yapan Kıb-Tek’in kasası tam takır kuru bakır kaldı. KKTC’de üretimin durmaması adına faaliyette olan AKSA ise, biriken borçlar nedeniyle harekete geçmeye hazırlanıyor. İyice sıkıntıya düşen AKSA, elini ayağını çekmeye ve üretimi durdurmaya hazırlanıyor.

Kıb- Tek’i sürekli finanse eden AKSA’ya yakın güvenilir kaynaklar, alacakları nedeniyle büyük sıkıntıya düşen AKSA’nın üretimi durdurma noktasına geldiğini, yakıt temininde mali sıkıntı yaşadığını ancak KKTC halkının mağdur olmaması için bu kararı henüz hayata geçirmediğini söyledi.

Kıb-Tek’in her zaman çözüm ortağı olan AKSA, devletten alacaklarının kendilerine ödenmemesi halinde üretimden çekilebilir. Başbakan Ünal Üstel ve Kıb- Tek yönetimine sorunlarını aktaran AKSA’nın sözleşmeden kaynaklanan yasal hakla, yargı yoluna gidebileceği de söyleniyor.

AKSA’nın, ödemeler sebebi ile üretimi durdurması veya azaltma yoluna gitmesi, ülkeye yeniden karanlık günleri getirebilir.