  • BIST 1.703,270
  • Altın 599,61
  • Dolar 10,0106
  • Euro 11,4657
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Aksakal, KKTC'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümünü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

»
Aksakal, KKTC'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümünü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Aksakal, KKTC'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümünü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC'nin, başta Türk dünyası olmak üzere, dost ve müttefik devletler tarafından tanınarak, bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletlerde yerini almasını istediklerini bildirdi.

Aksakal, yayımladığı mesajda, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde, 1974 Barış Harekatı'nda vatan toprağını kanıyla sulayan şehitlere ve ebediyete intikal etmiş gazilere, mücahitlere Allah'tan rahmet dileyen Aksakal, hayatta olanlarla saygı, minnet ve şükranlarını sundu.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde dünyadaki hiçbir güçten korkmadan cesurca kararlar alan KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile eski başbakanlardan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı da rahmet ve saygıyla yad eden Aksakal, DSP'nin, Genel Merkez binasının önünde, Türk bayrağı ile KKTC bayrağı yan yana dalgalanan tek siyasi parti olduğunu belirtti.

Aksakal, Bülent Ecevit'in "Biz milliyetçiliği orta Anadolu'nun haşhaş tarlalarına, Ege'nin deniz yataklarına, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına yazmış partiyiz." sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"KKTC'nin en yakın tarihte başta Türk dünyasında yer alan kardeş devletler olmak üzere, dost ve müttefik devletler tarafından tanınarak, bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletlerde yerini almasını ve temsil edilmesini istiyoruz, talep ediyoruz ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri ile KKTC yöneticilerini göreve davet ediyoruz. Türk Konseyi adıyla faaliyet gösteren birlikteliğin 8. Zirvesi'nde ismini 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştiren ve öncülüğünü Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, ve Özbekistan’ın yaptığı gücün bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımasının zamanı gelmiştir. KKTC'nin bağımsızlığı, Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin can ve mal güvenliği, refahı her şeyin üzerindedir. Kuzey Kıbrıs, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla vatan olmuştur. En yakın süreçte Birleşmiş Milletler Teşkilatında bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yerini alması dileğiyle KKTC'nin 38. kuruluş gününü kutluyorum."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde korkunç olay!14 Kasım 2021 Pazar 20:50
  • Reytingleri Dibe Çakılan O Ses Türkiye'de Acun Devrede14 Kasım 2021 Pazar 18:32
  • Sözcü yazarı Özdil: 10 Türk Lirası anca bir dolar edebiliyor, asrın liderimiz hâlâ, milletimizin 10'urunu koruyoruz diyor14 Kasım 2021 Pazar 11:28
  • Bacadan Binaya Girdi, Girdiği Yerde Sıkışınca Yardımına İtfaiye Ekipleri Yetişti13 Kasım 2021 Cumartesi 22:47
  • Çamaşır Makinesine Giren 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti13 Kasım 2021 Cumartesi 20:52
  • Camilerde Normal Saf Düzeninde Namaz Kılınmaya Başlandı13 Kasım 2021 Cumartesi 20:38
  • MHP lideri Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik13 Kasım 2021 Cumartesi 20:25
  • Simge Barankoğlu Ve Yeşim Aydın Tutuklandı13 Kasım 2021 Cumartesi 20:03
  • Son 24 Saatte 22 Bin 583 Yeni Vaka13 Kasım 2021 Cumartesi 19:49
  • Erdoğan: Kanal İstanbul'a Karşı Çıkan Zihniyet Ülkesinin Ve Milletinin Düşmanıdır13 Kasım 2021 Cumartesi 19:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti