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Akşam saatlerinde iki deprem​ meydana geldi!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz​ açıklarında akşam saatlerinde iki deprem​ meydana geldi.
Akşam saatlerinde iki deprem​ meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz​ açıklarında akşam saatlerinde iki deprem​ meydana geldi.

Türkiye saatiyle önce saat 21.19’da Kaş’ta, ardından 21.22’de KKTC açıklarında sarsıntı kaydedildi.

İlk deprem saat 21.19’da Kaş açıklarında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından saat 21:22’de Baf açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Baf açıklarında denizin 9.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildi ancak herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kıbrıs ve çevresindeki bu tür sarsıntıların, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

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