Akşamdan kalmanın son bulacağı sentetik alkol devri mi geliyor?

2009’dan bu yana Imperial College London Nöropsikofarmakoloji biriminin başındaki isim olan Profesör David Nutt, uyuşturucu maddelerin beyin üzerindeki etkisini, bağımlılık, anksiyete ve uyku konularını çalışan bir uzman ve araştırmacı. Nutt, bir süredir “Alcarelle” isimli, sağlığı tehdit etmeyecek ve içmesi güvenli olan sentetik bir alkol formülü üzerine kafa yoruyor. Yani içince insanın gerginliğini alacak, onu gevşetecek, sosyal anksiyetesini hafifletecek, bildiğimiz alkol. Ancak akşamdan kalma meselesini tarihe gömecek ve daha da önemlisi sağlık açısından herhangi bir risk taşımayacak. Alcarelle ile alkolün uzun vadede sebep olabildiği kanser ya da kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklarla ilişkisini tamamen kesilmesi amaçlanıyor. Bilimsel çalışmalar, herhangi bir suçluluk hissetmeden ve ertesi gün telaşına düşmeden sarhoş olma devrinin beş yıl kadar kısa bir süre içinde başlayabileceğini söylüyor.

Profesör David Nutt, alkolün beynin neresinde “iyi” neresinde “kötü” etkilerinin görüldüğü bilgisine sahip olduklarını, dolayısıyla karmaşık bir tablo gibi görünse de aslında beynin etkilenme biçimlerinin kontrol edilebileceğini savunuyor. Kendisi uzun yıllardır bu hayalin peşinde. Alcarelle üzerine çalışmalarının başlangıcı da doktora öğrencisi olduğu 1983 yılında alkolün beyin üzerindeki etkilerini araştırırken, alkolün etkilerini tersine döndüren bir antidot keşfetmesine dayanıyor. İlerleyen yıllarda sentetik alkol çalışmaları ve araştırmaları üzerine birtakım makaleler de yazan Nutt, 2014’te bu iş için resmen kolları sıvayarak Alcarelle startup’ı kurdu. Alcarelle üzerine araştırmalar, çalışmalar ve testler sürüyor. Amaç, elbette kısa süre içinde Alcarelle üretimine başlamak ve alkol firmalarına satmak. Nutt ve ekibinin sentetik alkol çalışmalarını gerçekten de beş yıl içinde tamamlaması durumunda alkol endüstrisinin bu ürünü kucaklama ihtimalinin yüksek olduğuna inanılıyor. Anlaşılan o ki ekip birtakım patent başvurularını yapmış bile.

David Nutt eski yıllarda uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konularında Amerikan hükümetine danışmanlık veren isimlerden biriydi. Ancak alkol ve tütünün yasa dışı birçok uyuşturucu maddeden çok daha tehlikeli olmasına yönelik yaptığı açıklamalar ve kaleme aldığı makaleler nedeniyle 2009’da işinden çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada David Nutt’ın hükümet ile çalışırken hükümet politikalarına karşı kampanya yürütemeyeceği gerekçe gösterilmişti.