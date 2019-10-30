Akşamdan Kalmaya Neden Olmayan Bira Üretildi!

Avustralyalı bir grup bilim insanı, bunu başarmak yolunda başarılı adımlar attılar ve 2013 yılı içerisinde "akşamdan kalmaya neden olmayan bira" ürettiler.

Ancak uyarmakta fayda var: ürettikleri bira her ne kadar ertesi gün "akşamdan kalma" etkisini büyük oranda azaltıyor olsa da, biranın o tatlı, ekşimsi tadıyla birlikte gelen diğer pişmanlıkları ve baş belalarından koruyamıyor. Benzer şekilde, su kaybıyla ilişkili olmayan yan etkilerine de herhangi bir katkı sağlamıyor.

Griffith Üniversitesi Tıp Enstitüsü'nden bilim insanları, hayallerdeki birayı üretebilmek için piyasada bulunan 1 normal şiddetli, 1 light biranın içerisine elektrolitler kattılar. Bunlar, vücudumuzdaki su dengesine etki eden kimyasallardır. Bira içerisinde bu elektrolitlerden normalde bulunmadığı için, vücudun su kazanmasına katkı sağlayamaz. Tam tersine, az önce bahsettiğimiz şekilde, su kaybetmesine neden olur. Örneğin bir antreman sonrasında mineral suyu ya da enerji içeceği içmek bu yüzden iyi hissettirir: çok su kaybetmişsinizdir ve bu içeceklerde bol elektrolit bulunur. İşte araştırmacıların hedefinde, alkollü içeceklere de elektrolitler katarak, bu elektrolitlerin su kaybını engelleyici etkisini biralara katmak vardı. Bunu yaptılar ve sonrasında bu biraları çok yoğun bir egzersizden yeni çıkmış gönüllülere içirdiler.

Sonuçlar, beklendiği gibiydi: elektrolitli biralar, bireylerin su kaybına neden olmadığı gibi, vücudun yeniden sulanmasına katkı sağlıyordu. Yapılan tespitlere göre bu yöntem, light biralarda, normal güçteki biralara göre 3 kat daha verimli çalışıyordu. Dolayısıyla üretilen biralar, işe yarıyor gibi gözüküyor!

Yine de uzmanlar, bu yoğun bir antreman sonrasında light bira da olsa, alkol tüketilmemesi konusunda uyarıyorlar. Buna rağmen, insanlara ne yapıp ne yapmamaları gerektiğini söylemenin pek de işe yarar bir yöntem olmadığını kabul ediyorlar. Bu sebeple, riskleri en aza indirebilecek yöntemlere odaklanmanın daha faydalı olacağı kanaatindeler. Araştırmacılardan Ben Desbrow şöyle söylüyor:

Biranın insanlar arasında aşırı popüler bir içecek olduğunun farkındayız, özellikle de spor ve egzersizlerden sonra... Bizim açımızdan bakıldığında, amacımız insanların bu tür faaliyetler sonrasında bile bu içecekleri tükettiğinde, risk faktörlerini en aza indirebilmek. Böylece alkol tüketiminin neden olabileceği zararları azaltabilir ve umuyoruz ki vücudun su kaybını en aza indirebiliriz.

Bu üretimle ilgili 2 önemli nokta daha var: ilki, bu yöntem sadece düşük alkol oranına sahip içeceklerde işe yarıyor, dolayısıyla rakı, votka, vb. diğer içeceklere henüz uyarlanması mümkün gözükmüyor. İkincisi ise, bu yöntemin alkolün tadını neredeyse hiç etkilememesi. En azından denekler, iki bira arasındaki farkı söyleyemediler. Bu da yöntemin en azından düşük alkollü biralar için uygulamaya konabileceğini gösteriyor.