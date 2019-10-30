  • BIST 99.046
  • Altın 275,109
  • Dolar 5,7389
  • Euro 6,3787
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Akşamdan Kalmaya Neden Olmayan Bira Üretildi!

» »
Avustralyalı bir grup bilim insanı, bunu başarmak yolunda başarılı adımlar attılar ve 2013 yılı içerisinde "akşamdan kalmaya neden olmayan bira" ürettiler.
Akşamdan Kalmaya Neden Olmayan Bira Üretildi!

Ancak uyarmakta fayda var: ürettikleri bira her ne kadar ertesi gün "akşamdan kalma" etkisini büyük oranda azaltıyor olsa da, biranın o tatlı, ekşimsi tadıyla birlikte gelen diğer pişmanlıkları ve baş belalarından koruyamıyor. Benzer şekilde, su kaybıyla ilişkili olmayan yan etkilerine de herhangi bir katkı sağlamıyor.

Griffith Üniversitesi Tıp Enstitüsü'nden bilim insanları, hayallerdeki birayı üretebilmek için piyasada bulunan 1 normal şiddetli, 1 light biranın içerisine elektrolitler kattılar. Bunlar, vücudumuzdaki su dengesine etki eden kimyasallardır. Bira içerisinde bu elektrolitlerden normalde bulunmadığı için, vücudun su kazanmasına katkı sağlayamaz. Tam tersine, az önce bahsettiğimiz şekilde, su kaybetmesine neden olur. Örneğin bir antreman sonrasında mineral suyu ya da enerji içeceği içmek bu yüzden iyi hissettirir: çok su kaybetmişsinizdir ve bu içeceklerde bol elektrolit bulunur. İşte araştırmacıların hedefinde, alkollü içeceklere de elektrolitler katarak, bu elektrolitlerin su kaybını engelleyici etkisini biralara katmak vardı. Bunu yaptılar ve sonrasında bu biraları çok yoğun bir egzersizden yeni çıkmış gönüllülere içirdiler.

Sonuçlar, beklendiği gibiydi: elektrolitli biralar, bireylerin su kaybına neden olmadığı gibi, vücudun yeniden sulanmasına katkı sağlıyordu. Yapılan tespitlere göre bu yöntem, light biralarda, normal güçteki biralara göre 3 kat daha verimli çalışıyordu. Dolayısıyla üretilen biralar, işe yarıyor gibi gözüküyor!

Yine de uzmanlar, bu yoğun bir antreman sonrasında light bira da olsa, alkol tüketilmemesi konusunda uyarıyorlar. Buna rağmen, insanlara ne yapıp ne yapmamaları gerektiğini söylemenin pek de işe yarar bir yöntem olmadığını kabul ediyorlar. Bu sebeple, riskleri en aza indirebilecek yöntemlere odaklanmanın daha faydalı olacağı kanaatindeler. Araştırmacılardan Ben Desbrow şöyle söylüyor:

Biranın insanlar arasında aşırı popüler bir içecek olduğunun farkındayız, özellikle de spor ve egzersizlerden sonra... Bizim açımızdan bakıldığında, amacımız insanların bu tür faaliyetler sonrasında bile bu içecekleri tükettiğinde, risk faktörlerini en aza indirebilmek. Böylece alkol tüketiminin neden olabileceği zararları azaltabilir ve umuyoruz ki vücudun su kaybını en aza indirebiliriz.

Bu üretimle ilgili 2 önemli nokta daha var: ilki, bu yöntem sadece düşük alkol oranına sahip içeceklerde işe yarıyor, dolayısıyla rakı, votka, vb. diğer içeceklere henüz uyarlanması mümkün gözükmüyor. İkincisi ise, bu yöntemin alkolün tadını neredeyse hiç etkilememesi. En azından denekler, iki bira arasındaki farkı söyleyemediler. Bu da yöntemin en azından düşük alkollü biralar için uygulamaya konabileceğini gösteriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazırolan: Çekilen 150 MR veya tomografiden 120’si gereksiz27 Ekim 2019 Pazar 20:21
  • Saçlarını kanser hastalarına bağışladı26 Ekim 2019 Cumartesi 15:14
  • Her Daim Dostlar, meme kanserine karşı yürüdü26 Ekim 2019 Cumartesi 13:10
  • İzcilerden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü25 Ekim 2019 Cuma 17:32
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği: “Sağlık sisteminin iyileştirilmesi için yasal düzenlemeler tamamlanmalı”25 Ekim 2019 Cuma 14:26
  • ‘Yüzsüz doğan’ bebeğin durumunu ultrasona rağmen fark etmeyen doktor meslekten men edildi25 Ekim 2019 Cuma 11:01
  • ABD’li şirket: Alzheimer’ın seyrini yavaşlatan ilk ilacı geliştirdik23 Ekim 2019 Çarşamba 18:22
  • "Sağlıklı yaşam için önerilen 'Akdeniz Diyeti'ni Akdeniz ülkelerinde yaşayanlar uygulamıyor"23 Ekim 2019 Çarşamba 18:17
  • Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi meme kanseri konusunda kız öğrencilere yönelik seminer düzenledi23 Ekim 2019 Çarşamba 14:35
  • Belçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdi23 Ekim 2019 Çarşamba 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti