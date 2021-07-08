Akşamdan sabaha 41 yeni vaka daha…

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner Havadis Web TV’de yayınlanan ve Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu ‘Gün Başlarken’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Dr. Uçaner, Sağlık Bakanlığı’nın dünkü vakaları saat 18.00 itibariyle açıklandığını ifade ederek, 18.00’den 08.00’e kadar 41 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Acil Durum Hastanesi’nde 56 hastanın tedavisine de devam edildiğini dile getiren Uçaner, yoğun bakım servisinde ise 1 hastanın tedavi gördüğünü aktardı.

“Düne göre bir tık daha iyiyiz”

Dün yine bu saatlerde 69 vakanın olduğuna da işaret eden Uçaner, “Şu anda düne göre bir tık daha iyiyiz…” ifadelerini kullandı.