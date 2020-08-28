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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1592 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi

Akşamdan sabaha 5 yeni covid-19 vakası daha!

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Akşamdan sabaha 5 yeni covid-19 vakası daha!
Akşamdan sabaha 5 yeni covid-19 vakası daha!

Akşamdan bu sabaha kadar olan sürede KKTC'de 5 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Dün yapılan açıklamaya göre ise; 

KKTC’de son 24 saatte 1592 test yapıldı ve 1 Covid-19 vakası belirlendi.Toplam vaka sayısı 301'e çıktı. Sağlık Bakanı Pilli, açıklamasında 10 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Pilli tespit edilen vakanın daha önce tespit edilen pozitif 1 vakanın temaslısı 

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