Akşamdan sabaha 5 yeni covid-19 vakası daha!

Akşamdan bu sabaha kadar olan sürede KKTC'de 5 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
Dün yapılan açıklamaya göre ise;
KKTC’de son 24 saatte 1592 test yapıldı ve 1 Covid-19 vakası belirlendi.Toplam vaka sayısı 301'e çıktı. Sağlık Bakanı Pilli, açıklamasında 10 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Pilli tespit edilen vakanın daha önce tespit edilen pozitif 1 vakanın temaslısı
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