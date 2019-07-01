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Akşamki füze saldırılarında Suriye'de bilanço ne?

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İsrail Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Suriye cephesine göre başkent Şam ve Humus kentlerinde dört sivil öldü, 21 kişi yaralandı. İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesine göre ise ölü sayısı 16. Ölenler arasında bir bebeğin de olduğu belirtildi
Akşamki füze saldırılarında Suriye'de bilanço ne?

İsrail Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Suriye cephesine göre başkent Şam ve Humus kentlerinde dört sivil öldü, 21 kişi yaralandı. İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesine göre ise ölü sayısı 16. Ölenler arasında bir bebeğin de olduğu belirtildi.

Suriye’nin SANA haber ajansı, dün gece yarısı, İsrail savaş uçaklarının Lübnan’daki üslerden fırlattığı füzelerle Suriye’yi hedef aldığını ve saldırıya karşılık verildiğini duyurdu. Bazı füzelerin Suriye hava kuvvetleri tarafından engellendiği belirtildi.

Haaretz’teki habere göre ise İsrail’in Suriye ve İran hedeflerine yönelik saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti; 21 kişi yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, vurulan noktaların ‘İran güçleri kontrolündeki noktalar’ olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre Humus’ta, İran güçleri ve Hizbullah’ın konuşlandığı bir askeri havalimanı ve araştırma merkezi vuruldu. Şam yakınlarında ise İran Devrim Muhafızları’nın konuşlandığı bir üs vuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan İsrail cephesi, Suriye’de 2011’de iç savaş çıktığından beri bu ülkedeki Hizbullah ve İran’ın varlığını tehdit olarak gördüğü için onlarca hava saldırısı düzenledi.

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