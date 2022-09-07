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Akşamları yapılan bu hatalar fazla kilolarınızın sebebi

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Kilo alımı bazen pekte fark edemediğimiz günlük rutinlerimizden kaynaklanabiliyor. Özellikle akşamları bazı beslenme tuzakları bizi bekler. Hangi hatalardan kaçınmanız gerektiğini açıklıyoruz.
Akşamları yapılan bu hatalar fazla kilolarınızın sebebi

Fazla kilolarınız var ve kilo vermek mi istiyorsunuz? Asıl sebepler genellikle günlük alışkanlıklarımızda yatar. Büyük bir başarı elde etmek için günlük yaşamda küçük ayar vidalarını döndürmek genellikle yeterlidir.

Günlük davranış ve alışkanlıklar, sağlığımıza ve kilomuza önemli bir katkıda bulunur. Kilo almak istemiyorsanız akşam saatlerinde kaçınmanız gereken dört hatayı sizler için sıraladık.

Akşamları bu hatalardan kaçının

1. Hazır ürünlerden uzak durun

Zor bir iş gününden eve geliyorsunuz ve hızlı bir yemek ararken ilk yaptığınız şey dondurucu mu? Pizza, lazanya ve benzeri hazır yemeklerden, kısa hazırlık süreleri oldukça cazip gelse bile, uzak durmalısınız.

Dikkatli olun dondurulmuş yiyecekler veya kutudaki yemekler genellikle yüksek oranda işlenir. Bu, birçok ürünün şeker ve konserve etler, balık veya tavuk nuggetları gibi sağlıksız yağlarla dolu olduğu anlamına gelir. Lezzet arttırıcılar, tatlandırıcılar ve diğer katkı maddeleri genellikle sağlığınız için sorun yaratır. İştah dengenizi bozar ve kontrolsüz yeme isteği uyandırır.

Öğünlerinizi toplu olarak önceden pişirin. Bu sayede hem sağlıklı bir akşam yemeği sağlarsınız hem de akşamları mutfakta uzun saatler geçirmek zorunda kalmazsınız.

2. TV karşısında yemek yemekten kaçının

Akşam yemeği esnasında televizyon izleyen veya bilgisayar oyunu oynayan kişiler daha hızlı kilo alırlar. Neden? Çünkü kişinin dikkati dağılır ve yiyecek alımından çok ekranda neler olduğuna odaklanır. Çok fazla kalori, fark etmeden kişinin midesine hızla girer. Sonuç? Uzun vadede, aslında aç olduğunuzdan daha sık yemek yersiniz ve kilo alırsınız.

Bir dizi çalışma, aşırı kilolu olmakla televizyon karşısında yemek yemek arasındaki bağlantıyı kanıtlamıştır.Dikkatinizi dağıtmadan bilinçli olarak yemeye çalışın. Daha hızlı doyduğunuzu fark edeceksiniz ve yemeğinizin tadını yeniden çıkarmayı öğreneceksiniz.

3. Çok geç saatlere kalmayın

Yarın erken kalkmanız gerekiyor ama yine de zamanında yatamıyor musunuz? Yoksa uykuya dalmada sorun mu yaşıyorsunuz? Her ikisi de uyku eksikliğine yol açar.

Çok az uyku çeşitli nedenlerle insan organizması için çok sağlıksızdır ve diğer şeylerin yanı sıra obeziteyi teşvik edebilir. Çünkü gün içinde yorgun ve halsizseniz, genellikle acıkmış olursunuz ve daha sık açlıkla savaşmak zorunda kalırsınız. Bu nedenle daha az hareket edersiniz.

Yapılan araştırmalar uyku eksikliğinin vücudun metabolizmasını bile yavaşlattığını buldu.En sevdiğiniz diziyi izlemeye devam etmek yerine bir kitapta birkaç sayfa okuyun. Okumak sizi yorar ve daha kolay ve derin uykuya dalmanızı sağlar.

4. Çok geç yemeyin

Gece geç saatlerde büyük, görkemli yemekler yerseniz, kolayca mide sorunlarına yol açabilir. Vücudunuz yiyecekleri ancak zorlukla sindirebilir. Bu, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırır. Ertesi sabah, çoğunlukla hala tok hissetmezsiniz ve sonuç olarak, gerçekte olması gerekenden daha fazla yemek yersiniz.

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