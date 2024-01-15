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Aksa’nın Kalecik’e kurduğu makinenin 1999 model olduğu ortaya çıktı

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Aksa’nın yeni diye Kalecik’e kurduğu makinenin 1999 tarihine ait olduğu ortaya çıktı. El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Kalecik III sözleşmesiyle 35 MW güç artırımına gidileceği belirtildi; fakat 17 MW güce sahip olduğu iddia edilen jeneratör henüz o güce
Aksa’nın Kalecik’e kurduğu makinenin 1999 model olduğu ortaya çıktı

Aksa’nın yeni diye Kalecik’e kurduğu makinenin 1999 tarihine ait olduğu ortaya çıktı. El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Kalecik III sözleşmesiyle 35 MW güç artırımına gidileceği belirtildi; fakat 17 MW güce sahip olduğu iddia edilen jeneratör henüz o güce ulaşamadı” dedi.

Enerji üretimi yine tartışmalı günlerden geçiyor... Aksa’ya ödenen paralar yine gündeme gelirken, El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Aksa ile ilgili bir bilgiyi Kıbrıs Postası ile paylaştı.

Kalecik III sözleşmesiyle Aksa’nın 35 Megawatt (MW) güç artırımına gittiğini hatırlatan Tuğcu, Aksa’nın kurduğu jeneratörlerden birinin yeni değil, 1999 model olduğunu söyledi.

Jeneratörün bugüne kadar 51 bin saat çalıştığının gösterildiğini belirten Tuğcu, saatlerde oynama yapıldığının altını çizerek, “Teknecik Elektrik Santrali’nde bulunan ve 2007 tarihinde kullanılmaya başlanan makine, 60 bin saat çalıştıysa 1999 tarihli makine nasıl 51 bin saat çalıştı?” ifadelerini kullandı.

 

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