AKSA’ya yeni peşkeş mi?

UBP-HP koalisyon hükümetinin, Ak Parti hükümeti ile imzalanmaya hazırlandığı protokol öncesinde, Kıb-Tek ile ilgili yaşanmaya başlanan gelişmeler dikkat çekiyor

Kıb-Tek çevrelerinden elde edilen bilgilere göre, UBP-HP hükümetinin, imzalanacağı açıklanan protokol ile 3 bölüme ayırmayı düşündüğü Kıb-Tek’te, AKSA ile yeniden garantili alım garantisi imzamayı hesapladığı öne sürülüyor. Bu nedenle Mağusa Limanında beklemekte olan AKSA’ya ait jeneratörün, gümrükten çıkartılarak, AKSA tesislerine götürülmesinin düşünüldüğü ileri sürülüyor.

Mağusa Limanından çıkartılarak AKSA’nın Kalecik’teki tesislerine götülmek istenen jeneratör sonrasında, yine AKSA’dan alınan enerji alımının bir milyon kilovata çıkartılmasının hedeflendiğine vurgu yapılıyor.

İddialar üzerine görüşüne başvurulan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yapmış olduğu açıklamada, bu konu bilgimize geldiği zaman Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile görüştük. Sayın Taçoy, böyle bir konunun şuanda gündeminde olmadığını bize söyledi. Hatta, AKSA’nın sözleşmesini, gözden geçireceğini de bize belirtti dedi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, açıklamasına devamla, Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un konuya dahil edilmeden, hükümet içerisindeki başka mercilerin, AKSA’ya ait jeneratörün, Mağusa Limanından çıkartılarak, enerji alımının da bir milyon kilowata çıkartma çalışmalarını yaptığını düşünüyoruz. Ancak o birilerinin, böyle bir olay sonrasında El-Sen olarak, vereceğimiz karşılığın çok sert olacağını da bilmeleri gerekir ifadesinde bulundu.

Kıb-Tek’in özelleştirme adı altında 3 ayrı birime ayrılarak, AKSA ile yapılan sözleşmenin uzatılarak, alım garantili enerjinin bir milyon kilowata çıkartılmasına El-Sen olarak sessiz kalmayacağız diyen Özkıraç, böyle bir durumda, süresiz grev dahil, çeşitli eylemleri hayata geçireceğiz. El-Sen olarak özerkleştirme beklerken, özelleştirme adı altında Kıb-Tek’in sermayeye peşkeş çekilmesine de asla izin vermeyeceğiz dedi.

Yaşanmakta olan gelişmeler ışığında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da görüşlerini almak için aranmasına karşın, bakana ulaşmak mümkün olmadığından görüşleri alınamadı.