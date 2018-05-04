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Akşener 4 saatte 100 bin imzayı geçti

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Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı
Akşener 4 saatte 100 bin imzayı geçti

İyi Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, imza sürecinin başlamasının ilk 4 saatinde 100 bin imzayı geçti. Akşener, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya hak kazandı.

100 bin imzalı Cumhurbaşkanı adayları için bugün başlayan imza süreci büyük bir gövde gösterisine dönüştü. YSK önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yeniçağ'da yer alan habere göre İyi Parti Genel Başkanı Akşener ilk 4 saat içinde 100 bin imzayı geçti.

YSK’dan alınan resmi sonuçlara göre, Akşener ilk günden vatandaşların desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

"Milletimize güvenmekte haklıymışız"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza sürecine start vermek için Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, buradaki konuşmasında "Milletimize güvenmekte haklıymışız" dedi.

"Ali kıran baş kesen devri sona erecek"

Akşener, şöyle konuştu:

"100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizdi. Bugün görülüyor ki bu güvenimiz son derece doğru. Sadece milletimize güvenmemiz bize yeter.

Şimdi YSK önündeyiz söyleyecek çok şey var ama burada konuşmak istiyorum. Ali kıran baş kesen devri sona erecek. Bir soru sormak istiyorum. Kıbrıs’la ilgili yanlış politikalar sonucunda Kıbrıs’ı verdin. Buna müsaade etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz. Ayağınızı denk alın"

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