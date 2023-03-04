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Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak

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İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanları ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekilli Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in 6 Mart pazartesi günü gerçekleşecek olan Millet İttifakı toplantısında yer almayacağını belirtti.

Akşener, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını vermişti.

İYİ Partili Erhan Usta ise toplantının ardından "Kapının açık olmadığını düşünüyoruz. 5'li Masa, Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için bir araya gelmiştir" açıklamasında bulundu.

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