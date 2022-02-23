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Akşener: Bu kabus elbette geççek

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İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşener: Bu kabus elbette geççek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tarkan geççek diye şarkı yapınca rahatsız olmaları normal, hiç geçmesin bitmesin istiyorlar" diyen Akşener, "Türkiye'de herkes sanatı istediği gibi icra etmekte özgürdür. Kimi över kimi eleştirir, bize düşen onlara saygı göstermektir. Bu ülkenin sanatçısıyla bu ülkenin dinlediği müzikle uğraşacağınıza oturun kendi işlerinizi yapın. En azından, giderayak bu millete faydanız olsun, er ya da geç o sandık geldik. Ağlasanız da sızlasanız da, bu ucube sistem geldiği gibi gitçek. Siz isteseniz de istemeseniz de bu çile bitçek. Bu kabus elbette geççek" ifadesini kullandı.

Akşener şöyle konuştu:

  • İstediğin, tüm günahlara rağmen bu milletin seni bir kez daha yılgın bir hoşgörü ile benimseyeceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Bu büyük millet her şeyin farkında. AK Parti iktidarı yok, bu artık bir zaman meselesi. Göstermelik tedbirlerinizle bu milleti daha fazla oyalayamazsınız. Kepçeyle aldıklarınızı kaşıkla vererek bu milleti kandıramazsınız. Hamasi masalları anlatarak sandıkta gelecek kaçınılmaz sondan daha fazla kaçamazsınız.   
  • Biz İYİ Parti olarak devletin toprak bütünlüğüne ve tam egemenliğine saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir ülkenin egemenlik sahasının başka bir ülke tarafından ihlal edilmesine karşıyız. Bu çerçevede saldırıya uğrayan devletin, uluslararası hukuktan ve BM şartının 55. maddesinden doğan meşru müdafa hakkını da tanıyoruz. Bu bağlamda Rusya öncelikle işgal ve ilhak ettiği Kırım'dan çekilmelidir. AK Parti Uygur Türkleri için takındığı pısırık tavrı, Kırımlı kardeşlerimizin için takınıyor olsa da biz İYİ Parti olarak Rusya'nın Kırım Türklerine baskına son vermesini talep ediyoruz.
  • Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturulması kabul edilebilir değildir. Rusya'yı askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satışına devam etmesi yönündeki kararını olumlu buluyoruz.
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