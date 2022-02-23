Akşener: Bu kabus elbette geççek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tarkan geççek diye şarkı yapınca rahatsız olmaları normal, hiç geçmesin bitmesin istiyorlar" diyen Akşener, "Türkiye'de herkes sanatı istediği gibi icra etmekte özgürdür. Kimi över kimi eleştirir, bize düşen onlara saygı göstermektir. Bu ülkenin sanatçısıyla bu ülkenin dinlediği müzikle uğraşacağınıza oturun kendi işlerinizi yapın. En azından, giderayak bu millete faydanız olsun, er ya da geç o sandık geldik. Ağlasanız da sızlasanız da, bu ucube sistem geldiği gibi gitçek. Siz isteseniz de istemeseniz de bu çile bitçek. Bu kabus elbette geççek" ifadesini kullandı.

Akşener şöyle konuştu: