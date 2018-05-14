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Akşener cumhurbaşkanlığı hedeflerini anlattı

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İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı kampanyasını Ankara’da başlattı. Akşener, cumhurbaşkanı olunca neler yapacağını anlattı.
Akşener cumhurbaşkanlığı hedeflerini anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yüzünü Güneşe Dön Türkiye”  adı verilen cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Ankara’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen bir toplantıda başlattı. Akşener kürsüye çıkmadan önce internet üzerinden Hatay, Hakkari, Muğla, Sinop ve Edirne’deki vatandaşlarla bağlantı kuran İYİ Parti yönetimi, Akşener’in hayat hikayesini de sinevizyon gösterisiyle paylaştı. Daha sonra kürsüye çıkan Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak vaatlerini anlattı.

“İktidarı eleştirmek için konuşmayacağız. Bir parti 16 yıllık iktidarın ardından özgürlük adı altında manifesto yayınlamaya ihtiyaç duyuyorsa kendi tükenmişliğini itiraf ediyordur” diyen Akşener, cumhurbaşkanı olduğunda ilk olarak Türkiye’deki yapay kamplaşmaya son vereceğini ve devleti güçlendirecek adımlar atacağını dile getirdi.

Kuleli'yi yeniden açma sözü

“Milletimizin yüzde 82’si geçmişe özlem duyuyor. Yoksulluk iktidarı sürdürme aracı olamaz. Bizim ilk amacımız insan ve devlet arasındaki uçurumu kaldırmaktır” diyen Akşener, devleti hantal yapıdan kurtarma ve vatandaşa eşit hizmet sözü verdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nı (YÖK) kaldırma hedefi, HDP gibi Akşener’in de seçim vaatleri arasında yer aldı.

Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’ni yeniden açma sözü verdiğinde de salondan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları yükseldi. İYİ Parti lideri köprüler ve yollar yapacaklarını ancak buralardan geçişlerin ücretsiz olacağını söyledi. Akşener, devasa hastaneler yerine daha hızlı işleyecek hastaneler kurmaktan yana olduklarını, şehirlerdeki "rezidans kirliliğini” sona erdireceklerini kaydetti.

"Çocuklarımız taciz ediliyor, genç kızlarımız sokaklarda öldürülüyor. Kadınlarımız cinayete kurban gidiyor. Hayvanlar katlediliyor. Çünkü yönetim boşluğu var” diyen Akşener, güçlü bir ekonomi için güçlü uzmanlarla çalıştıklarını ifade etti. Akşener, “Türkiye’yi önümüzdeki beş yılda kişi başı milli gelirde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına yükselteceğiz. Ekonomiyi siyaset erbabının zenginleştiği bir ağ olmaktan çıkarmak gerekiyor” dedi.

Akşener'in diğer vaatleri

Akşener, cumhurbaşkanı olur olmaz üniversitelerin bölünmesiyle ilgili kararı da iptal edeceğini söyledi. Türkiye’de hukukun ortadan kaldırıldığından yakınan Akşener, “Bizim için muteber olan 'Devletin dini adalettir' sözüdür. Hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız” dedi.

Akşener, AKP hükümetinin Suriye politikasını da eleştirdi. “Devlet olursanız Afrin olmaz ve mülteci dalgası ile karşı karşıya kalmazsınız. 2019 Ramazanında Suriye’de misafir olarak iftar yapacağımız bir politika izliyoruz” diyen Akşener, Türkiye’nin komşularıyla barışması için çalışacağını söyledi.

“Medya özgür olmalı” diyen Akşener, kaoslara ve krizlere izin vermeyeceklerini belirtti. Akşener, “parlamenter sisteme dönme" sözü de verdi.

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