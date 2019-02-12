Akşener: Domatesi, biberi karneye bağlarlarsa şaşırmayın. Otomobil fiyatları da arttı, devlet oto galeri mi açacak?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün TBMM’deki grup toplantısında Türkiye’de gıda fiyatlarında yaşanan artışı eleştirdi.

“Hani bunlar eski Türkiye deyip de eskiyi beğenmiyordu” diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:

“Buldukları çözüm pahalı olan her şeyi devlet eliyle ucuza satacaklarmış. Devletin en stratejik fabrikasını özel sektöre devrediyorlar. Patatesi, domatesi devlete sattıracaklar. Bu gidişle domatesi, biberi karneye bağlarlarsa şaşırmayın.

“Gerçekten merak ediyorum, otomobil fiyatları da katlandı. Diyelim ki otomotiv esnafı sesini çıkarsa oto galeri mi açacaksınız. 6 aydır bağırıyorsun neden düşmüyor bu fiyatlar. Çalışmayacaksın, üretmeyeceksin, bütün bulduğunu betona gömeceksin. Bağırarak Türkiye’de ekonomiyi çözerseniz Nobel ödülü almalısınız. Böyle bir dünya yok.

“AKP kadrolarına sorarsanız Türkiye güllük gülistanlık. Kimsenin pazardan çarşıdan bahsettiği yok. Beyefendi soruyormuş her şey normal diyorlarmış. 300 koruma ile vatandaşın tepesine dikilirsen vatandaşın diyeceği o tabi. Muhalefet domates, biber diyormuş. Biz ne diyelim. Bizim yediklerimiz bunlar. Sizde Saray'da yediğiniz ejder meyveli smothie'yi anlatın. “