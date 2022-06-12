  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Akşener: Erdoğan seçim kararı alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım

»
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Erdoğan’a bir tavsiyem, bir çağrım var. Alsın seçim kararını, diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Yarın kararı alsın öbür gün adayımızı açıklayalım” dedi.
Akşener: Erdoğan seçim kararı alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce ‘cumhur ittifakı’nın adayının kendisi olduğunu söyleyerek, “Seçim önümüzdeki yıl haziranda yapılacak” demişti. Aynı konuşmada Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenmişti: “Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.”

Habertürk’te konuşan Akşener, “Sayın Erdoğan’ın adaylığını ilan etmesi için kendisine ‘hayırlı olsun’ diyorum. Çünkü aday olup olmayacağı konusunda epey bir dedikodu vardı. Hukuki tartışma ayrı. Bir dedikodu vardı… Onun için hayırlı olsun” dedi.

Erdoğan’a çağrıda bulunan Akşener şunları söyledi: “Erdoğan’a bir tavsiyem, bir çağrım var. Alsın seçim kararını, diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Yarın (seçim kararı) alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran’ında dediğinde o zaman biraz bekleyecek. Bekleyecek ve meraklanacak. Bu sistemi tartışmadıkça o yün yumağına düşmeyeceğiz”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BDDK kredi kartı asgari ödeme tutarı ve tüketici kredisi vadelerine yeni düzenleme getirdi10 Haziran 2022 Cuma 12:02
  • Gelire endeksli senet nedir, ekonomistler nasıl yorumluyor?10 Haziran 2022 Cuma 11:56
  • Erdoğan’ın ‘adaları silahlandırmakla’ suçladığı Yunanistan haritayla yanıt verdi09 Haziran 2022 Perşembe 17:02
  • Erdoğan dün İsveç devlet TV’sini eleştirmişti: Yanıt geldi09 Haziran 2022 Perşembe 14:26
  • Soylu’dan taksicilere özel görev09 Haziran 2022 Perşembe 11:51
  • AFAD'ın merkez teşkilatı yeniden yapılandırıldı09 Haziran 2022 Perşembe 10:39
  • Yunanistan harekete geçti: Türkiye sınırına asker yığmaya başladılar09 Haziran 2022 Perşembe 10:36
  • HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesinin yolu açıldı09 Haziran 2022 Perşembe 08:48
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye’de hangi mesajları verdi?09 Haziran 2022 Perşembe 08:46
  • Ukrayna’dan Lavrov’un Türkiye’deki açıklamalarına yanıt08 Haziran 2022 Çarşamba 19:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti