Akşener: Erdoğan seçim kararı alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Erdoğan’a bir tavsiyem, bir çağrım var. Alsın seçim kararını, diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Yarın kararı alsın öbür gün adayımızı açıklayalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce ‘cumhur ittifakı’nın adayının kendisi olduğunu söyleyerek, “Seçim önümüzdeki yıl haziranda yapılacak” demişti. Aynı konuşmada Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenmişti: “Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.”

Habertürk’te konuşan Akşener, “Sayın Erdoğan’ın adaylığını ilan etmesi için kendisine ‘hayırlı olsun’ diyorum. Çünkü aday olup olmayacağı konusunda epey bir dedikodu vardı. Hukuki tartışma ayrı. Bir dedikodu vardı… Onun için hayırlı olsun” dedi.

Erdoğan’a çağrıda bulunan Akşener şunları söyledi: “Erdoğan’a bir tavsiyem, bir çağrım var. Alsın seçim kararını, diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Yarın (seçim kararı) alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran’ında dediğinde o zaman biraz bekleyecek. Bekleyecek ve meraklanacak. Bu sistemi tartışmadıkça o yün yumağına düşmeyeceğiz”.