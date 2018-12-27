Akşener: Gül'ün parti kurup kurmayacağını 31 Mart gecesi belirler

İYİ Parti ile CHP arasında oldukça sancılı geçen görüşme trafiğinin ardından, geçtiğimiz günlerde yerel seçimlerde "işbirliği yapılması" kararı alındı. İşbirliği yapılacak büyükşehir ve şehirler üzerinde uzlaşma sağlanırken, iki parti arasında ilçe paylaşımları konusunda çalışmalar da yürütülüyor.

Peki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerden nasıl bir sonuç bekliyor? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP'yi tercih eden Mansur Yavaş'ın başarı şansı konusunda ne düşünüyor?

Akşener, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, CHP ile yapılan işbirliği konusunda da ilk kez konuştu, merak edilen bu sorulara da yanıt verdi.

CHP ile yapılan güç birliği yapılacak yerler konusunda hem 2014 yerel seçimleri, hem de 24 Haziran seçim sonuçları dikkate alınarak hesaplamaların yapıldığına dikkat çeken Akşener'e göre İYİ Parti seçmeni hala partisine en sadık seçmen grubu:

"24 Haziran seçimlerinde bize oy veren seçmen yerinde duruyor. Yapılan araştırmalara göre 5 milyon seçmenin yüzde 87'si hâlâ İYİ Parti'ye oy vereceğini belirtiyor. Bizim bir özelliğimiz de bütün sosyal gruplardan oy alabiliyoruz. Yerel seçime giderken biz bu işbirliğini ağırlıklı olarak şöyle yaptık; 24 Haziran seçimleri sonuçları, artı 2014 seçim sonuçlarını baz kabul ederek gittik. Şimdi Kayseri, Konya gibi Gaziantep gibi şehirleri çok önemsiyorum ben, o şehirler bizde. Dikkat ederseniz Selçuklu coğrafyasına serpiştirilmiş yerler bu sistem. Orada daha farklı yol yöntem izlenecek."

'Hakkaniyetli'

CHP ile seçim işbirliği için yürütülen görüşme sürecini "Bu tür görüşmeler çok kolay bir iş değil" sözleriyle özetleyen Akşener, "Hakkaniyetli bir sonuçla karşılaşıldı" sözleriyle de memnuniyetini dile getirdi. Akşener, ilçeler üzerinden yürüyen görüşmeler doğrultusunda işbirliği kapsamının genişleyebileceğini işaretini de verdi:

"Bazı illerle ilgili de şöyle bir durum var: CHP'de olan iller var. O illerle ilgili olarak 'ne yapalım sorusunu?' muhataplarımız getirdi. Dolayısıyla onun karşılığında bizim güçlü olduğumuz iller var. Ona göre bir işbirliği, güç birliği konuşuluyor."

Yavaş ve İmamoğlu'na destek

Akşener'in, partisinden adaylığı reddeden ve CHP'den aday gösterilen Mansur Yavaş'a bir kırgınlığı olup olmadığı da merak ediliyordu.

Akşener'in kırgınlığı olmadığı gibi aksine Ankara için Yavaş'ın, İstanbul için de Ekrem İmamoğlu'nun doğru ve seçimi kazanabilecek isimler olduğu görüşünde:

"Mansur Bey ile Ankara'nın alınacağına inanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şahittir ki bir dayatmam olmadı hiç. Ama görebildiğim kadarıyla bir yol yürünmesi gerekti.

"Ankaralılık diye bir kavram var. O devreye girecek.

"Kendisine de söyledim; Mansur Bey'in (2014 seçimlerindeki) kaybının katakulli ile olduğuna inanıyor vatandaş. Şimdi kritik bir sayıda bırakmaz. Katakulliyi engelleyecek bir vicdan devreye girecek.

"CHP'nin adayıdır ama sandık konusunda biz de destek olacağız. Ankara'da yüzde 12 oyumuz var. Elimizden geleni yapacağız. Buna sandık güvenliği dahil. Orada hassas olacağız. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun çok şanslı olduğuna inanıyorum. Avantajı genç olması. "

'Miting yerine ziyaret'

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi kritik illerde CHP ile ortak mitingler yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine ise Akşener, "Miting yapmayı çok düşünmüyorum şahsen, ama gideceğim esnafın elini sıkacağım, şehirlere gideceğim. Yerelde çeşitli işbirlikleri yapıyor adaylar. Etnik gruplarla, siyasi görüşlerle, farklı mezhep aidiyetlerle... Liderler gittiğinde ne konuşuyor, yüksek politika. Biz orayı biçip geliyoruz. Ama yereldeki adayı çok zor duruma sokuyorsunuz. Ben onun yerine esnaf gezeceğim, yerel basını, sivil toplum örgütleri ziyaret edeceğim, adayla birlikte gezeceğim" dedi.

Gül ve Davutoğlu parti kurar mı?

Siyasi kulislerde bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeni bir siyasi parti kuracağı iddiaları konuşuluyor. Akşener, gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Seçime giderken böyle bir parti kurulmaz diye düşünüyorum. Genellikle siyasi çalışmaların özelliği seçim sonrasını görmektir. Yani 31 Mart akşamı çıkan sonuçlar itirazları doğurur. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum. Siyaset gerekçesiz olamıyor.

"Dolayısıyla 'Hadi, canım istedi parti kurduk' demekle olmuyor. Bir büyük mücadeleyi veriyorsunuz, gerekçen olması gerekiyor. Ben Sayın Gül'ü uzun zamandır tanır, sayar ve saygı duyarım. Sayın Gül çapındaki bir siyasetçi bugün onu yapmaz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç bunu belirler."

'AK Parti seçmeni kulak çekecek'

Akşener, iktidar partisinin yıllardır seçimler yaklaşırken, kutuplaştırma, gerginlik politikası uygulaması, seçim sonuçları ile oynandığı için "nasılsa sonuç değişmeyecek" algısı nedeniyle artık "sandığa gitmeyeceği" iddialarına da tepkili. Seçmenin tam tersine, sandığa daha çok sahip çıkması gerektiğini savunan Akşener şu görüşleri dile getirdi:

"Sonuç niye değişmesin? (17 Nisan 2017 Anayasa değişikliği ) Referandumda hepimiz farklı farklı çalıştık. İstanbul'da Ankara'da, 17 büyükşehirden 'hayır' çıktı. Sürekli hilenin hurdanın söylenmesini doğru bulmuyorum. Sandık başındaki müşahit, sizi temsil eden kişi orayı boş bırakırsa, sandıklar açıldığında boş olursa olur. Hileler orada olur. 1989'da olduğu gibi bir kulak çekme yapacak seçmen; ve bunu AK Parti seçmeni yapacak."