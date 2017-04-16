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Akşener: Hayır yüzde 52'yle önde

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Akşener: Hayır yüzde 52'yle önde
Anadolu Ajansı’nın verilerinin Yüksek Seçim Kurulu’nun verileriyle uymadığını belirten bir çok isim, Anadolu Ajansı’nın (AA) manipülasyon yaptığını savundu.

Bilindiği üzere medya organlarının çoğu Yüksek Seçim Kurulu’na ulaşamadığından dolayı AA’dan verileri edinip halka sunuyor.

Akşener: Hayır yüzde 52'yle önde

Meral Akşener, Fox TV'de yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre Hayır'ın yüzde 52, Evet oylarının ise yüzde 48 olduğunu söyledi.

CHP: Yüzde 37'ye yakın sandığa itiraz edeceğiz

CHP İzmir Milletvekili olan Erdal Aksünger, CHP'nin (Türkiye genelinde) yüzde 37'ye yakın sandığa itiraz edeceklerini açıkladı.

Aksünger "1.5 milyon geçersiz oy, geçerli sayılmıştır. CHP'liler sandıkları terk etmeyin. Tüm örgütlerimiz itirazları takip ediyor. Hiçbir arkadaşımız sonuçları alana kadar sandık başını terk etmemeli" dedi.

HDP: Sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz

HDP ise resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında Sonuç evet de çıksa hayır da, sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz. Bize ulaşan veriler, 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor.” Dedi. 

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