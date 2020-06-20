  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Akşener: Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor

»
Akşener: Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor
Akşener: Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı çevrelerin tehdit, iftira ve hakaretleriyle neredeyse her gün karşı karşıya kaldıklarını ifade etti ve 'her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını' söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. İşsizliğin arttığını ifade eden Akşener, küçük esnafın da 'yok olmakla' karşı karşıya geldiğini belirtti.

Akşener, bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığına dikkat çekti. Bunları takip etmekte bile zorlanır hale gelindiğini vurgulayan Akşener, “Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor" dedi.

Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılmasına karşı olmadıklarını belirten Akşener, "Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili düzenleme konularını, bizi konuşturmak için yapıyorlar. Seçimi kazanamayacaklarını bildikleri için ‘Nasıl kazanırız' yöntemlerini araştırıyorlar. ANAP döneminde de benzeri bir düzenleme yaptılar" ifadesini kullandı.

Akşener şöyle devam etti:

"İzmit'te Doğru Yol Partisi, 5 milletvekilliğinin 5'ini de elde etmişti. Seçmen, oyu ile oynanmasına müsaade etmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu, 13 bin oy farkla seçimi kazanmıştı. Haksız bir biçimde seçimin yenilenmesine karar verdirttiler. Ne oldu? Bu kez, İmamoğlu, 13 bin olan oy farkını 800 binden fazlaya çıkardı. Bu seçimin içinde İstanbullunun tümü var, içinde AKP seçmeni de var. Normalde aklı öne koyarak baktığımızda. Siyasi Parti Yasası'nın değişmesinde bir sakınca yok. Milletvekili transferini önlemek istiyorlar. Daha yakında parti değiştiren milletvekiline rozet taktılar.”

'Esnaf istihdamdır'

Pandemi süreci öncesinde il ve ilçe gezileri yaptığını, oradaki izlenimlerini her grup konuşmasında anlattığını kaydeden Akşener, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Her grup konuşmasından gördüklerimi anlatırdım. Esnafın durumu pek bilinmez, fark edilmez. Kahvehanede en az iki-üç kişi, küçük bir lokantada 6-7 kişi çalışır. Küçük esnaf, aslında çok büyük bir istihdam kaynağıdır.”

Akşener, geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kürsüye Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Sayın İsa Güven'i çıkardı. Güven kürsüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafın yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Akşener, “Önümüzdeki hafta TBMM'de grup toplantısında kürsüye işsizler çıkacak” dedi. Akşener şöyle devam etti:

Memleket Masası etrafında toplanıp ülke sorunlarını konuşmak istedik. MHP ve AKP bu masada yer almayacağını söyledi. Yani, ‘Memleket Masası'nı tekmelediler. Oysa, bu Türkiye için fırsattı. Şimdi de ‘Millet Kürsüsü' kurduk. Önümüzdeki Salı günü TBMM'deki grup toplantımızda kürsüde işsiz bir gencimiz çıkacak. O gün, ben de işsizliği konuşacağım. İnsanımız inanılmaz ölçüde fakirleşiyor.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık20 Haziran 2020 Cumartesi 18:00
  • Savcı, 1972’de hayatını kaybeden Mahir Çayan’ı 2012'de kurulan YPG’nin üyesi yaptı20 Haziran 2020 Cumartesi 17:30
  • Gladyatörler kentinin şehir kapısı 1870 yıl sonra ayağa kaldırılıyor20 Haziran 2020 Cumartesi 15:30
  • Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem20 Haziran 2020 Cumartesi 09:39
  • Türkiye'de Covid-19'dan 23 ölüm19 Haziran 2020 Cuma 21:14
  • Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu19 Haziran 2020 Cuma 19:55
  • ‘Eşimden yadigar’ dediği Anadol’u satmadı; araç vinçle evin çatısına çıkarıldı19 Haziran 2020 Cuma 18:46
  • AYM’den Demirtaş kararı: Tutukluluk makul süreyi aştı19 Haziran 2020 Cuma 18:43
  • Kerimcan Durmaz için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hapis istemi19 Haziran 2020 Cuma 18:04
  • Mevlüt Çavuşoğlu: “Bizimle anlaşmak isteyenler Güney Kıbrıs’la anlaşmaları iptal etmeli”19 Haziran 2020 Cuma 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti