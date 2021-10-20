Akşener ile Kılıçdaroğlu görüştü: 'Parlamenter sisteme ilişkin çalışmayı CHP'ye taktim ettik'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Merkezi’nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Meral Akşener, partisinin parlamenter sisteme dair yaptığı çalışmayı resmi olarak CHP’ye taktim ettiklerini söyledi.

Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıyla Türkiye’ye dair ekonomi başta olmak üzere önemli konularda istişarede bulunduk” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu da "Türkiye’nin pek çok sorunu var. Bu sorunlardan Türkiye’nin arınması lazım. Türkiye'nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım. Bunun için de istişarelerde bulunduk (…) İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili olarak bize bir çalışma verdiler. Ayrıca 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları bu konuda bir çalışma yapıyorlar, o konuda bilgi verdiler" diye konuştu.

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde Cumhurbaşkanlığı'na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ, Diyarbakır ziyaretine ilişkin, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair bir talep gelip gelmediği sorusuna Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'ndan bana gelmiş böyle bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı" yanıtını verdi.

Büyükelçilerin Kavala açıklaması

A haber muhabirinin 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına Dışişleri Bakanlığı'nın gösterdiği tepkiye ilişkin bir soruya Akşener şu yanıtı verdi:

"Osman Kavala sizin tanımınıza göre Soroşçu. Soros ile masaya kim oturdu. Ben ve Sayın Kılıçdaroğlu değil. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulmayız. Böyle taleplerin Türkiye’ye yapılır olmasına yol açmayı da doğru bulmayız. Rahip Brunson'ı hatırlatan eylem ve söylemlerden Türkiye-!nin uzak durmasını tavsiye ederiz. Bunların önüne geçecek tek yolun hukukun işletilmesidir. Türkiye'deki hukuku, yargıyı oluşturan kurumların işletilmesidir."

Kılıçdaroğlu'nun yanıtı da şöyleydi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AİHM kararlarına uyacağının sözünü verdi. Bunun içinde anayasa değişikliği gerçekleştirdi. Bir ülkenin itibarı, imza attığı bir sözleşmenin arkasında durmaktır. İmza attığınız bir sözleşmenin gereğini yapmıyorsan itibar kaybeden Türkiye olur."

"Türkiye'ye dışardan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Dışardan müdahale etmesine ortam hazırlayacak yönetimi de kabul etmeyiz. Türkiye hukuk devleti kuralları içerisinde gereğini yapar. Geldiğimiz nokta maalesef üzücü bir nokta."

Gazeteciler Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, HDP Eşgenel Başkanı Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" açıklamasını da sordu.

Akşener, "Ortada seçim yok. Siz şunu yapacaksınız diye parmak sallanıyor. Sayın Buldan'ın ne söylediğini bilmiyorum şu anda sizden duydum. Ama bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu da "Gerçekten ilk kez duydum. Millet İttifakı'nı nasıl bozacağız diye Cumhur İttifakı'nda arayış olduğunu biliyorum. Bizim tek güvencemiz milletimiz" diye konuştu.